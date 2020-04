Κορονοϊός: Βίντεο της διεθνούς αμνηστίας για τον ρατσισμό εν μέσω Covid-19 (vid)

Η Κίνα είναι η χώρα από την οποία ξεκίνησε ο κορονοϊός, αλλά το τελευταίο διάστημα δείχνει να ξεπερνάει το πρόβλημα. Ο φόβος ωστόσο για δεύτερο κύκλο υπάρχει, ένας φόβος που έχει μεγαλώσει σε μεγάλο βαθμό την ξενοφοβία. Όπως φαίνεται και σε βίντεο της Διεθνούς Αμνηστίας, δεν είναι λίγοι οι μετανάστες από την Αφρική που έχουν δεχθεί επίθεση, καθώς τους θεωρούν επικίνδυνους για την εξάπλωση του ιού.

COVID-19 is not an excuse for racism. Nothing is. pic.twitter.com/zo7jgf8HXj

— Amnesty International (@amnesty) April 17, 2020