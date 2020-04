Κορονοϊός: Η πριγκίπισσα Σοφία άφησε το στέμμα και έβαλε τη στολή νοσοκόμας (pics)

Η Πριγκίπισσα Σοφία της Σουηδίας άρχισε να εργάζεται εθελοντικά σε νοσοκομείο της χώρας, ώστε να βοηθήσει στην «μάχη» που γίνεται κατά της νόσου Covid-19.

Η Δούκισσα του Βέρμλαντ, αφού έκανε μια εκπαίδευση τριών ημερών στο Sophiahemmet University College της Στοκχόλμης, πήρε θέση στην πρώτη γραμμή του «πολέμου» με τον ιό.

Τα... βήματα της Πριγκίπισσας Σοφίας θα ακολουθούν 80 άτομα ανά εβδομάδα, που θα εκπαιδεύονται και στη συνέχεια θα παίρνουν θέση σε νοσοκομεία. Αυτά τα άτομα δεν θα περιθάλπουν άμεσα ασθενείς, αλλά θα προσφέρουν βοήθεια κυρίως σε γιατρούς και νοσοκόμες, απολυμαίνοντας εξοπλισμό, μαγειρεύοντας και καθαρίζοντας.

Η Σουηδία έχει βρεθεί στο «στόχαστρο» για την πολιτική που ακολουθεί, αφού εν μέσω κορονοϊού, είναι ακόμα ανοιχτά σχολεία, παμπς κι εστιατόρια, ενώ ο αριθμός των κρουσμάτων αυξάνεται συνεχώς. Την Πέμπτη (16/04) ανακοινώθηκαν 613 νέα κρούσματα, κάτι που αποτελεί την μεγαλύτερη αύξηση μέσα σε μία εβδομάδα. Οι νεκροί έχουν φτάσει τους 1.333, ενώ σε Φινλανδία, Νορβηγία και Δανία ο αριθμός ανέρχεται σε 75, 152 και 321, αντίστοιχα.

What a real princess Sofia is, what a good example she is setting to her country men and women https://t.co/1Z8YYtQEgg

Sweden’s Princess Sofia during a 3-day course volunteered to help out during the C-19 pandemic at the Sofiahemmet hospital in Stockholm. Go girl pic.twitter.com/pTjASiq9bN

— Aïsha (@TheSussexes) April 16, 2020