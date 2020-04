Παρίσι-Άμστερνταμ σε 1,5 ώρα με κάψουλα-τρένο που θα τρέχει με 970 χλμ. την ώρα (pics & vids)

Μπορεί να βρισκόμαστε εν μέσω πανδημίας και τα πάντα να έχουν σταματήσει σε ολόκληρο τον κόσμο, στην Ολλανδία, ωστόσο, φαίνεται πως σχεδιάζουν το μέλλον.

Όπως αναφέρει το CNN, οι προτάσεις για τη δημιουργία ενός δικτύου Hyperloop, που θα μεταφέρει επιβάτες από το Άμστερνταμ στο Παρίσι σε λιγότερο από 90 λεπτά, βρίσκονται υπό συζήτηση στις Κάτω Χώρες, μετά από μια μελέτη, η οποία αναφέρει ότι αυτή η σύνδεση υψηλής τεχνολογίας θα μπορούσε να επιτευχθεί και είναι οικονομικά βιώσιμη -και όχι κάποιο έργο επιστημονικής φαντασίας!

Το Hyperloop, να θυμίσουμε, είναι ένας προτεινόμενος νέος επαναστατικός τρόπος μεταφοράς επιβατών, που περιλαμβάνει το ταξίδι σε μια κομψή κάψουλα. Αυτή η άκατος, στο μέγεθος ενός αυτοκινήτου, τροφοδοτείται από ηλεκτρομαγνήτες και πριν από τέσσερα χρόνια η εταιρεία Hyperloop One πραγματοποίησε την πρώτη της επιτυχημένη δοκιμαστική διαδρομή, ταξιδεύοντας με τουλάχιστον 160 χιλιόμετρα την ώρα μέσα από την έρημο της Νεβάδα των ΗΠΑ.

Υποτίθεται ότι θα είναι πιο οικονομική από τις αερομεταφορές και ταχύτερη από τα πιο γρήγορα τρένα, ενώ οι υποστηρικτές του Hyperloop λένε πως είναι το μέλλον των διασυνοριακών, ακόμη και των διηπειρωτικών ταξιδιών.

Νωρίτερα αυτόν το μήνα, η ολλανδική εταιρεία Hardt Hyperloop ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της προαναφερθείσας μελέτης, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την επαρχία της Βόρειας Ολλανδίας, η οποία εξέτασε την πειραματική ιδέα του ταξιδιού. Η έκθεση, λοιπόν, έδειξε ότι ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο Hyperloop θα μειώσει σημαντικά τους χρόνους μετακίνησης μεταξύ ευρωπαϊκών πόλεων, θα «εξαφανίσει» τα σύνορα και θα προσφέρει «αξιοσημείωτα οικονομικά οφέλη».

Η καλύτερη σύνδεση της μητροπολιτικής περιοχής του Άμστερνταμ με άλλους ευρωπαϊκούς κόμβους, σύμφωνα με τη μελέτη, θα βελτιώσει τα επαγγελματικά ταξίδια και θα «ενισχύσει την οικονομική αξία της επαρχίας».

