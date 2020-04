Δάγκωσε αστυνομικό αφήνοντάς της σημάδι, ενώ του εξηγούσε τα μέτρα περιορισμού (pic)

Στη Βρετανία ένας άνδρας συνελήφθη, καθώς δάγκωσε μία αστυνομικό αφήνοντάς της σημάδι και γρονθοκόπησε τον συνάδελφό της, ενώ του εξηγούσαν τα μέτρα περιορισμού για τον κορονοϊό!

Ο 29χρονος Christopher Hill, μάλιστα, δάγκωσε τόσο δυνατά την 21χρονη αστυνομικό, που έπρεπε να πάει στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες...

Το περιστατικό έλαβε χώρα σε δρόμο του Ρότσντεϊλ, την Πέμπτη.

Οι δύο αστυνομικοί σταμάτησαν τον 29χρονο, οποίος, σαν να μην τρέχει τίποτα, τους είπε πως πήγαινε σε έναν φίλο του.

Τότε, άρχισαν να του εξηγούν πως δεν μπορεί να το κάνει αυτό λόγω του lockdown, με αποτέλεσμα να γίνει έξαλλος και να γρονθοκοπήσει τον άνδρα, πριν δαγκώσει άγρια τη γυναίκα.

Τα σημάδια στο χέρι της από τα δόντια του μαρτυρούν τη βιαιότητα του δαγκώματος...

Policewoman bitten on the arm while explaining COVID-19 lockdown rules

Greater Manchester Police released photos of the injury suffered by the 21-year-old PC after she was attacked in Rochdale. the police have a lot more to worry about than bites coming ?? pic.twitter.com/CKZO2Aa4Ib

— A Voice for England (@Col77263880) April 11, 2020