Αστρονόμοι παρακολουθούν γιγάντια μαύρη τρύπα να εκτοξεύει «κοσμικές σφαίρες» σε γαλαξία

Πώς επηρεάζονται οι γαλαξίες.

Η διαστημική αποστολή XRISM κατέγραψε το «ξύπνημα» μιας υπερμεγέθους μαύρης τρύπας, προσφέροντας στους επιστήμονες μια σπάνια ματιά στις πιο βίαιες διεργασίες του σύμπαντος.

Πρόκειται για τη μαύρη τρύπα IRAS 05189-2524, η οποία βρίσκεται στο κέντρο ενός γαλαξία με έντονη αστρογένεση και, έπειτα από μακρά περίοδο αδράνειας, ενεργοποιήθηκε εκτοξεύοντας τεράστιες ποσότητες ύλης στο διάστημα.

Η ανακάλυψη, που αναμένεται να δημοσιευθεί σε ειδική έκδοση του Astrophysical Journal Letters, ενδέχεται να αλλάξει ριζικά την κατανόησή μας για τον ρόλο των μαύρων τρυπών στην εξέλιξη των γαλαξιών.

