Κορονοϊός: Κοινή προσευχή κατά του Covid-19 στην Χάιφα (vid)

Το Ισραήλ είναι ακόμα μία χώρα που πλήττεται από τον κορονοϊό, καθώς μετράει 56 νεκρούς, ενώ τα κρούσματα συνολικά έχουν φτάσει τα 8.611. Η Δήμαρχος της Χάιφα ζήτησε και την βοήθεια της θρησκείας κατά του Covid-19, χωρίς ωστόσο να κάνει διακρίσεις. Για την ακρίβεια μετά από επιθυμία του ένας ιερέας, ένας ραβίνος, ένας ιμάμης και ένας πνευματικός ηγέτης της κοινότητας των Δρούζων, προσευχήθηκαν μαζί εναντίον του κορονοϊού.

Upon the request of the Haifa municipalty, a rabbi, a priest, an Imam and the spiritual leader of the Druze community have prayed together for an end to #coronavirus #pandemic.

That's part of our joint fight against #COVID19. pic.twitter.com/RC2nd3Gedp

— Ofir Gendelman (@ofirgendelman) April 6, 2020