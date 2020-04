Τσερνόμπιλ: Μάχη με τις φλόγες για να αποφευχθούν τα χειρότερα (vids)

Μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν οι πυροσβέστες στο Τσερνόμπιλ.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από το Associated Press, έχουν καταφέρει να θέσουν υπό έλεγχο μία από τις εστίες φωτιάς, που έκανε στάχτη μια έκταση 50 στρεμμάτων, αλλά η δεύτερη συνεχίζει να καίει περίπου 200 στρέμματα δάσους δίπλα στον πυρηνικό αντιδραστήρα του εργοστασίου.

Watch: Scenes from two forest fires in the area around the Chernobyl nuclear power station in Ukraine on Sunday. The Chernobyl Exclusion Zone was established after the 1986 explosion at the plant that sent a cloud of radioactive fallout over much of Europe pic.twitter.com/HJwN4Ghr0n

— TIME (@TIME) April 6, 2020