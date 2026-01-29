Γιατί ο Στάρμερ δώρισε στον Σι μία μπάλα από τον αγώνα Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Άρσεναλ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δώρισε στον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ μία μπάλα ποδοσφαίρου από τον αγώνα Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Άρσεναλ.

Κατά τη συνάντησή του σήμερα (29/1) με τον Σι Τζινπίνκ, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ έδωσε στον Κινέζο πρόεδρο ένα μάλλον ασυνήθιστο δώρο: την μπάλα ποδοσφαίρου που χρησιμοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στον αγώνα της αγγλικής Premier League μεταξύ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Άρσεναλ.

Ο Σι φέρεται να είναι οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία νίκησε την Άρσεναλ - την ομάδα που υποστηρίζει ο Στάρμερ - με 3-2 την Κυριακή.

