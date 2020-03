Αναπληρωτής Κυβερνήτης Τέξας: «Μην θυσιάσετε τη χώρα για τους 70+» (vid)

Ο Νταν Πάτρικ έκανε αναφορά στα κρούσματα του κορονοϊού που πλήττουν τις ΗΠΑ και στάθηκε κυρίως στους ηλικιωμένους, υπονοώντας πως η χώρα πρέπει να κοιτάξει πρώτα τους πιο νέους σε ηλικία.

«Κανείς δεν ήρθε να μου πει "είσαι διατεθειμένος να επιλέξεις για την επιβίωσή σου, σε αντάλλαγμα με το να κρατήσεις την Αμερική για τα παιδιά και τα εγγόνια σου". Αν αυτό ήταν το αντάλλαγμα, τότε είμαι μέσα. Δεν με κάνει ευγενή ή θαρραλέο αυτό. Απλά νομίζω πως είναι πολύ παππούδες εκεί έξω σαν εμένα, που έχω έξι εγγόνια, που το μόνο που μας νοιάζει κι αγαπάμε πολύ είναι αυτά τα παιδιά. Θέλω να ζήσω έξυπνα και να δω μέσα από αυτό, αλλά δεν θέλω όλη η χώρα να θυσιαστεί.

Έχω μιλήσει με πολύ κόσμο την τελευταία εβδομάδα, παίρνουμε αποφάσεις όλη την ώρα και όλοι λένε λίγο πολύ το ίδιο: πως δεν μπορούμε να χάσουμε όλη τη χώρα μας, έχουμε μια οικονομική κατάρρευση, είμαι επίσης επιχειρηματίας και το καταλαβαίνω. Μιλάω μαζί τους όλη την ώρα. Δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα, δεν μπορούμε δύο μαζί, μόνο ένα τη φορά.

Το μήνυμά μου είναι αυτό: ας επιστρέψουμε στη δουλειά, στη ζωη μας, ας είμαστε έξυπνοι κι όσοι είμαστε 70+ θα φροντίσουμε τον εαυτό μας, αλλά μην θυσιάσετε την χώρα για εμάς», είπε σχετικά.

