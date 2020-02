Η Γκρέτα Τούνμπεργκ συνάντησε τη Μαλάλα Γιουσαφζάι (pic)

Η ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ συναντήθηκε την Τρίτη με την κάτοχο του Νόμπελ Ειρήνης Μαλάλα Γιουσαφζάι στο βρετανικό πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και οι δυο τους πόζαραν για χάρη του φωτογραφικού φακού.

Η Γιουσαφζάι σπουδάζει στο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Η 22χρονη ανήρτησε μια φωτογραφία, όπου απεικονίζεται η ίδια και η Τούνμπεργκ ενώ κάθονται η μία δίπλα στην άλλη σε ένα παγκάκι.

Στη λεζάντα αναφέρεται «Σε ευχαριστώ, @gretathunberg» και διακρίνεται κι ένα emoji καρδιά.

She’s the only friend I’d skip school for. pic.twitter.com/uP0vwF2U3K

— Malala (@Malala) February 25, 2020