Βρέθηκε ο τάφος του θρυλικού ιδρυτή της Ρώμης, Ρωμύλου; (pics)

Η τοποθεσία ήταν βέβαια γνωστή στους ειδικούς, ιδίως στον Ιταλό Τζάκομο Μπόνι (1859-1925), ο οποίος από τον 19ο αιώνα είχε διατυπώσει την υπόθεση πως στη Ρωμαϊκή Αγορά (Φόρο Ρομάνο) και γύρω από τον χώρο δημοσίων συναντήσεων του Κομίτιουμ στην αρχαιότητα, ενδέχεται να βρισκόταν το μνημείο ενός διαπρεπούς προσώπου ή ενός ήρωα, ο οποίος ενδέχεται να είναι και ο ιδρυτής της πόλης.

Πρόσφατες έρευνες, που πραγματοποιήθηκαν στο πάρκο του Κολοσσαίου, επιβεβαίωσαν την υπόθεση, φέρνοντας στο «φως» μία σαρκοφάγο από πορώδες πέτρωμα (τόφο), μήκους 1,40 μ., που συνδέεται με ένα κυκλικό στοιχείο -πιθανόν βωμό. Η ύπαρξη της σαρκοφάγου ήταν γνωστή στον Μπόνι και τα δύο μνημεία ανάγονται στον 60 αι. π.Χ., ανακοινώθηκε από τη διεύθυνση του πάρκου του Κολοσσαίου.

«Στις μελέτες του, ο Μπόνι δεν είχε προβεί σε μια ερμηνεία του τόπου αυτού, απλώς τον είχε περιγράψει, τονίζοντας πως είχε δει μία κιβωτό ή μία λεκάνη (που αντιστοιχούσε στην σαρκοφάγο) και έναν πέτρινο κύλινδρο», τόνισε η διευθύντρια του πάρκου Αλφονσίνα Ρούσο, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά στους δημοσιογράφους το σκάμμα.

«Η πληροφορία αυτή κατόπιν λησμονήθηκε για περίπου έναν αιώνα, όπως και η ακριβής τοποθεσία του σημείου και για εμάς αποτέλεσε τεράστια ανακάλυψη να ξαναβρούμε εκείνο που είχε περιγράψει ο Μπόνι», πρόσθεσε η ίδια.

