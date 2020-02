Ραντάρ κατέγραψε σμήνος πουλιών 145 χιλιομέτρων (vid)

Απίστευτη η εικόνα από το ραντάρ της Αμερικανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, που «συνέλαβε» το ταξίδι μετανάστευσης από τη Νότια στη Βόρεια Αμερική ενός τεράστιου σμήνους πουλιών, την περασμένη Δευτέρα.

Και όταν λέμε τεράστιο, εννοούμε τεράστιο...

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων, το μέγεθος της ακτίνας του σμήνους ξεπερνούσε τα 145 χιλιόμετρα! Ξεκινούσε, δηλαδή από το Σύνταγμα και έφτανε στην... Αράχοβα!

Στο παρακάτω GIF, που έδωσε στη δημοσιότητα η Υπηρεσία, τα αποδημητικά πουλιά καταγράφονται με πράσινο και κίτρινο χρώμα, ενώ η βροχή με μπλε.

Key West radar has had a busy night, but not because of weather! The most impressive display of migratory birds so far this year occurred overnight. This product shows biological targets in green/yellow flying north over the Keys. Showers/rain are depicted in darker blues. pic.twitter.com/V2PJfucxJA

— NWS Key West (@NWSKeyWest) February 17, 2020