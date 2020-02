Νεκρός ο ράπερ Pop Smoke έπειτα από ένοπλη επίθεση αγνώστων στο σπίτι του (vid)

Ο ράπερ Pop Smoke έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς αγνώστων στο σπίτι του, αφού δέχθηκε αρκετές σφαίρες.

Τι συνέβη

Δυο κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο σπίτι του στις 04:30 τα ξημερώματα στο Hollywood Hills στο Λος Άντζελες.

Πυροβόλησαν πολλές φορές τον Pop Smoke, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Δεν έχει γίνει γνωστό αν ο ράπερ γνώριζε τους δράστες, αφού ένας άνδρας συνελήφθη αλλά αφέθηκε ελεύθερος καθώς διαπιστώθηκε ότι δεν είχε καμία σχέση με το περιστατικό.

Ποιος ήταν ο Pop Smoke

Ο Pop Smoke είχε γεννηθεί τον Ιούλιο του 1999 στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης. Το όνομά του ήταν Bashar Barakah Jackson.

Η καριέρα του

Έκανε τις πρώτες του εμφανίσεις στην μουσική σκηνή το 2018.

To πρώτο του mixtape κυκλοφόρησε τον Ιούλιο με τίτλο "Meet the Woo". Μια από τις μεγάλες επιτυχίες του καλοκαιριού έγινε το τραγούδι του "Welcome to the Party".

Η Nicki Minaj έκανε ένα remix του τραγουδιού μερικούς μήνες μετά, ενώ ο μουσικός είχε συνεργαστεί με τον Travis Scott.