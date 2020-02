Ο Καναδάς απελαύνει στη Ρωσία 96χρονο πρώην μέλος Τάγματος Θανάτου των SS που έσφαξε 214 ανάπηρα ορφανά (pics)

Το απεχθές έγκλημα διερευνάται τώρα από τη Ρωσία και για αυτό έχει ζητήσει από την καναδική κυβέρνηση την απέλαση του Oberlander.

«Η διαδικασία απέλασης έχει ξεκινήσει, αλλά ακόμη είναι πολύ μακριά από το να τελειώσει», δήλωσε στο RIA Novosti (διεθνές πρακτορείο ειδήσεων της Ρωσίας) ο Ron Poulton, ένας εκ των δικηγόρων του 96χρονου, προσθέτοντας: «Δεν υπάρχει διαδικασία έκδοσης».

Το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας είχε προηγουμένως επιβεβαιώσει την απόφασή του να αφαιρέσει από τον εν λόγω άνδρα την καναδική ιθαγένεια λόγω των εις βάρος του κατηγοριών για εγκλήματα πολέμου.

Η παραπάνω απόφαση, εξάλλου, έρχεται λίγες μέρες αφότου η Εξεταστική Επιτροπή της Ρωσίας ζήτησε τα καναδικά ποινικά αρχεία σχετικά με τον 96χρονο, ο οποίος κατατάχθηκε ως διερμηνέας στα SS Sonderkommando 10A -μέρος του ευρύτερου Einsatzgruppe D, που αναπτύχθηκε στα νότια της, κατεχόμενης από τους Ναζί, Σοβιετικής Ένωσης.

Οι Ναζιστικές Μονάδες Ειδικής Δράσης, Τάγματα Θανάτου ή, στα γερμανικά, τα Einsatzgruppen (Άινζατσγκρουπεν) ήταν παραστρατιωτικές οργανώσεις υπό τον έλεγχο των SS, πριν και κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Κύριο καθήκον τους ήταν ο αφανισμός των Εβραίων, των Τσιγγάνων και των πολιτικών κομισάριων και άλλων «φυλετικά ακάθαρτων» ανθρώπων -σύμφωνα με το άρρωστο όραμα του Χίτλερ για εκκαθάριση των κατακτημένων εδαφών για Γερμανούς αποίκους...

Κάθε Einsatzgruppe υποδιαιρούταν σε μικρότερα τμήματα, τα Einsatzkommandos ή Sonderkommandos και κάθε μικρότερο τμήμα σε ομάδες που αποκαλούνταν Teilkommandos. Δημιουργήθηκαν τέσσερα Einsatzgruppen, χαρακτηριζόμενα με τα γράμματα A, B, C και D. Στο τελευταίο ανήκε ο Oberlander. Υπολογίζεται ότι σε όλα τα Einsatzgruppen συμμετείχαν 3.000 άτομα.

Το 1942, λοιπόν, όταν οι σοβιετικές δυνάμεις ήταν ακόμη σε θέσεις άμυνας, το Sonderkommando 10A πήγε σε ορφανοτροφείο της πόλης Yeysk, αναγκάζοντας 214 παιδιά με αναπηρία να μπουν σε σφραγισμένα φορτηγά. Τα ανήμπορα θύματα πέθαναν από τα καυσαέρια και θάφτηκαν σε έναν μαζικό τάφο, που ανακάλυψε ο Κόκκινος Στρατός όταν απελευθέρωσε την περιοχή γύρω από το Κράσνονταρ.

Τώρα, οι ρωσικές αρχές, οι οποίες επανέλαβαν μια ποινική έρευνα για τη δολοφονία των 214 ψυχών τον περασμένο Οκτώβριο, επιμένουν ότι τέτοια εγκλήματα δεν έχουν κανένα καθεστώς περιορισμού. Επισημαίνουν, δε, ότι πολλοί διερμηνείς και μέλη του Sonderkommandos, που δρούσαν στην περιοχή του Κρασνοντάρ, συνελήφθησαν και καταδικάστηκαν κατά τη δεκαετία του 1940 και του 1960.

