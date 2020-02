Ο γηραιότερος άνδρας στον κόσμο είναι 112 ετών: «Το μυστικό είναι το χαμόγελο» (pics & vid)

Ο γηραιότερος άνδρας στον κόσμο είναι 112 ετών και κατέχει μια θέση στο ρεκόρ Guiness.

Ονομάζεται Chitetsu Watanabe και όπως είπε το μυστικό της μακροζωίας είναι το χαμόγελο.

Ο Watanabe είναι ο μεγαλύτερος από τα οκτώ αδέρφια του και γεννήθηκε στις 5 Μαρτίου 1907 στο Niigata της Ιαπωνίας.

Εξακολουθεί να απολαμβάνει μια γεμάτη ζωή και λέει: «Μην θυμώνετε και να έχετε πάντα ένα χαμόγελο στο πρόσωπό σας».

Το προηγούμενο ρεκόρ το κατείχε ο Jiroemon Kimura, επίσης από την Ιαπωνία, ο οποίος πέθανε στην ηλικία των 116 ετών τον Ιούνιο του 2013.

— GuinnessWorldRecords (@GWR) February 12, 2020