Η στιγμή που μπουγέλωσαν τον Γκουαΐδο στο Καράκας (vids)

Η επιστροφή του Χουάν Γκουαΐδο στο Καράκας δεν έγινε και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο...

Η ένταση μάλιστα, άρχισε να κορυφώνεται μόλις έφτασε στο Simon Bolivar International Airport, όταν μία γυναίκα άρχισε να του φωνάζει οτι πούλησε την χώρα.

Guaido confronted at Caracas airport by angry woman accusing him of ‘selling out the country’

Failed coup frontman Juan Guaido gets a taste of how Venezuelan citizens feel about his circuit through foreign countries trying to drum up support for regime change immediately after landing at Caracas airport pic.twitter.com/yjayHW3O1X

