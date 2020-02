Αδιανόητο έγκλημα: Έπνιξε τη σύντροφό του μπροστά στο παιδί τους (pics)

Ο Ίαν Πάτον, σύμφωνα με τη Mirror, κόπηκε και κατηγόρησε την 29χρονη Κάλεϊ Χάνκς ότι τον τραυμάτισε και ότι τη σκότωσε προσπαθώντας να αμυνθεί.

«Προσπάθησε να με μαχαιρώσει, την έπιασε και έπεσε στο πάτωμα. Νομίζω ότι την έχω δέσει τόσο σφιχτά που σταμάτησε να αναπνέει», είχε πει στην κλήση που έκανε στις αρχές, το βράδυ του περιστατικού.

Ο Ίαν κρίθηκε ένοχος και στο άκουσμα της δικαστικής απόφασης άρχισε να χτυπάει το κεφάλι του.

Kayleigh Hanks murder: Ian Paton convicted of murdering partner by strangulation while there 7 month old child slept in the same room.

Sounds like lots of missed opportunities to rein this man in before he murdered! https://t.co/LPjHbLb1wi

— Peter Anderson (@peterstopcrime) February 7, 2020