Πέθανε ο Τζον Χάιρο Βελάσκες: Ποιος ήταν ο «Ποπάι» που έβλεπε τον Πάμπλο Εσκομπάρ σαν θεό (pics & vids)

Το «πρωτοπαλίκαρο» του Πάμπλο Εσκομπάρ, ο Τζον Χάιρο Βελάσκες, ο οποίος είχε το ψευδώνυμο «Ποπάι», πέθανε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η New York Post, ο αρχιεκτελεστής του διαβόητου «βαρώνου της κοκαΐνης» και ιδρυτή του καρτέλ του Μεδεγίν απεβίωσε νωρίς το πρωί στο Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου, στην Μπογκοτά. Η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί την παραμονή της πρωτοχρονιάς και από τότε νοσηλευόταν με καρκίνο στον οισοφάγο, που είχε κάνει μετάσταση στο στομάχι του.

Ο «Ποπάι», που είχε ομολογήσει ότι διέπραξε περισσότερες από 300 δολοφονίες, ενώ φαίνεται ότι είχε οργανώσει άλλες 3.000(!), είχε φυλακιστεί για σχεδόν δύο δεκαετίες και αφέθηκε ελεύθερος το 2014. Τον Μάιο του 2018, ωστόσο, συνελήφθη ξανά κατηγορούμενος για εκβιασμούς.

Ποιος ήταν ο «Ποπάι»

Ο Βελάσκες είχε ένα... ατελείωτο μητρώο, δρώντας υπό τις οδηγίες του Πάμπλο Εσκομπάρ.

Γεννήθηκε το 1962 και μεγάλωσε κοντά στο Μεδεγίν της Κολομβίας.

Με τον Εσκομπάρ γνωρίστηκε μέσω φίλου του, σε ηλικία 17 ετών. Είχε μόλις τελειώσει τη σχολή αστυνομίας της Κολομβίας και είχε αποκτήσει άδεια οπλοφορίας. Όπως είχε πει: «Όταν τον συνάντησα για πρώτη φορά, ήταν σαν να έβλεπα θεό. Είχε αυτή την τρομερή παρουσία, σαν μια αύρα γύρω του. Διέθετε απίστευτο μαγνητισμό, αλλά ήταν και εξαιρετικά απλός. Την ημέρα που τον κοίταξα στα μάτια ήξερα πως θα πέθαινα για αυτόν, αν χρειαζόταν».

Σε άλλη συνέντευξή του είχε πει: «Ήμουν επαγγελματίας δολοφόνος. Όποτε αφαιρούσα μια ζωή, δεν ένιωθα τίποτα. Ούτε ντροπή, ούτε λύπη, ούτε χαρά. Ήταν απλά άλλη μια μέρα στη δουλειά, εκτελώντας τις εντολές του δον Πάμπλο. Οι φόνοι ήταν εύκολοι. Ήμουν σε πόλεμο και σκότωναν την οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους μου. Τους έβρισκα αποκεφαλισμένους, με κομμένα μέλη. Έπρεπε να πολεμήσουμε τη φωτιά με φωτιά».

Βέβαια, έναν χρόνο μετά τον θάνατο του Εσκομπάρ, ο Βελάσκες συνελήφθη και συνεργάστηκε με την αστυνομία! Τους αποκάλυψε ονόματα μελών του καρτέλ και για αυτό καταδικάστηκε μόνο για τη δολοφονία του υποψηφίου για την προεδρία Λουΐς Κάρλος Γκαλάν, σε 22 χρόνια φυλάκισης. Κατά την παραμονή του στη φυλακή, σπούδασε και ζήτησε συγχώρεση από τους συγγενείς των θυμάτων του...

Είχε γράψει και βιβλίο, το «Surviving Pablo Escobar: 'Popeye' The Hitman 23 Years and 3 Months in Prison», που εκδόθηκε το 2005, ενώ διατηρούσε και το δικό του κανάλι στο YouTube, το οποίο είχε περισσότερους από 1,2 εκατομμύρια εγγεγραμμένους.