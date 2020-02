Σοκαριστικό βίντεο με κόρη να προσπαθεί να πνίξει στο νοσοκομείο την άρρωστη μητέρα της (pics & vid)

Σοκ προκαλεί ένα βίντεο από τη Βραζιλία, που δείχνει μια 32χρονη γυναίκα να προσπαθεί να πνίξει την άρρωστη μητέρα της στο νοσοκομείο!

Η Λουτσιάνα Πόλα Φιγκουρέιδο, που συνελήφθη, εμφανίζεται να βάζει το χέρι της και να κλείνει το στόμα και τη μύτη της 68χρονης γυναίκας, που νοσηλεύεται στο Carlos Macieira Hospital, στην πόλη Σάο Λουίς.

Το βίντεο τράβηξε ασθενής, που βρισκόταν στο ίδιο δωμάτιο...

Όπως φαίνεται, η κόρη βαρέθηκε να φροντίζει τη μητέρα της, η οποία βρίσκεται στο νοσοκομείο από τις 19 Ιανουαρίου, και αποφάσισε να τη σκοτώσει!

A presidente do MEI (Movimento Estudantil Independente), órgão da Juventude Socialista do PDT, Luciana de Paula Figueiredo, 32 anos, estava asfixiando a mãe, a idosa Ana Benedita Figueiredo, 68 anos, com as mãos e um lençol, no leito do Hospital Carlos Macieira, em São Luis. pic.twitter.com/bLZKI1hpcU

— HELANO CARDOSO DO CARMO (@do_helano) January 30, 2020