Ράπερ DMX: Στο νοσοκομείο με καρδιακή προσβολή (vid)

Δύσκολες στιγμές για τον DMX, ο οποίος δίνει μάχη μάχη για τη ζωή του. Ο 50χρονος ράπερ το βράδυ της Παρασκευής (2/5) υπέστη καρδιακό επεισόδιο και βρίσκεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης.

Ο δικηγόρος του, Μάρεϊ Ρίτσμαν που επιβεβαίωσε την είδηση, σημείωσε πως το Σάββατο το απόγευμα έχει επαφή με την οικογένειά του. Μάλιστα, ανέφερε ότι γνωρίζει την ιατρική κατάσταση του καλλιτέχνη, αλλά αρνήθηκε να τη σχολιάσει.

«Σας ζητάμε να διατηρήσετε τον Ερλ / DMX και εμάς στις σκέψεις και τις προσευχές σας, καθώς και να σεβαστείτε το ιατρικό απόρρητο, την ώρα που αντιμετωπίζουμε αυτές τις προκλήσεις», δήλωσε η οικογένεια του ράπερ σύμφωνα με το CNN.

Θαυμαστές του 50χρονου ράπερ συγκεντρώθηκαν την Κυριακή (4/4) έξω από το νοσοκομείο. Αρκετοί από αυτούς έφτασαν στο σημείο με μηχανές και φορώντας ρούχα με το σήμα της hip hop δισκογραφικής εταιρείας «Ruff Ryders», όπως δείχνει ένα βίντεο στο Twitter από την ρεπόρτερ του Fox 5, Λίζα Έβερς.

#developing @ruffryders roll in to White Plains Hospital to pay tribute to @dmx & offer their prayers & suppprt #hot97 @HOT97 #fox5ny @fox5ny pic.twitter.com/LwgeB8cZ9n

— LISA EVERS (@LisaEvers) April 4, 2021