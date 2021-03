Συγκλονιστική εξομολόγηση από την Sarah Harding: «Δεν θα ζήσω άλλα Χριστούγεννα» (pic)

Η 39χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός, Sarah Harding, που διαγνώστηκε με καρκίνο του μαστού τον Αύγουστο 2020, έκανε μια συγκλονιστική εξομολόγηση που αφορά την ζωή της.

Όπως αποκάλυψε η ίδια σε βιβλίο της, η ασθένεια εξαπλώθηκε τώρα σε άλλα μέρη του σώματός της και αναφέρει πως η γιατροί της είπαν ότι τα Χριστούγεννα του 2020 ήταν τα τελευταία της.

Συγκεκριμένα, σε ένα απόσπασμα που δημοσιεύτηκε στους Times από το βιβλίο της σταρ του συγκροτήματος Girls Aloud, με τίτλο "Hear me out", η Sarah γράφει: «Τον Δεκέμβριο ο γιατρός μου είπε ότι τα Χριστούγεννα που θα έρχονταν θα ήταν πιθανώς τα τελευταία μου».

Hi everyone. Thank you so much for all the messages of love and support that I’ve received since my last post. Everyone has been so kind and reading your comments and DMs has been such a huge source of strength to me. pic.twitter.com/UGbuoEKpBX

— Sarah Harding (@SarahNHarding) December 3, 2020