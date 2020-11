Δημοσιογράφος πανηγύρισε το εμβόλιο της Pfizer αντιγράφοντας τον ψεύτικο οργασμό της Μεγκ Ράιαν (vid)

Τα χθεσινά νέα από το εμβόλιο της Pfizer έγιναν δεκτά με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση από όλο τον πλανήτη.

Κάποιες αντιδράσεις βέβαια ήταν κάπως υπερβολικές, τουλάχιστον για την παρούσα φάση, με πιο χαρακτηριστική αυτή της Susanna Reid.

Διαβάζοντας λοιπόν τα πρωτοσέλιδα στην εκπομπή «Good Morning Britain», η κουβέντα έφτασε στο εμβόλιο για τον κορονοϊό χάρη στο πρωτοσέλιδο της Daily Star που έγραφε: «Yes, yes, yes».

Αυτό λοιπόν τους θύμισε την σκηνή από την ταινία «Όταν ο Χάρι Γνώρισε την Σάλι» όπου η Μεγκ Ράιαν προσποιείται οργασμό σε έναν εστιατόριο.

Πρόκειται για αυτήν εδώ...

Η Susanna Reid είπε να την αντιγράψει, χωρίς ωστόσο την ίδια επιτυχία...