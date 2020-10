Βίντεο ντοκουμέντο: Γρονθοκόπησαν τον Ρικ Μοράνις των «Ghostbusters» και «Αγάπη μου, συρρίκνωσα τα παιδιά» (vid)

Ο 67χρονος Ρικ Μοράνις, που αγαπήσαμε όλοι μέσα από τις θρυλικές ταινίες «Ghostbusters» και «Αγάπη μου, συρρίκνωσα τα παιδιά» (μεταξύ άλλων), διατηρεί χαμηλό προφίλ τα τελευταία, πολλά χρόνια, μετά τον θάνατο της αγαπημένης του συζύγου από καρκίνο, το 1991, καθώς επέλεξε να αφοσιωθεί στο μεγάλωμα των δύο παιδιών του, ενώ δεν παντρεύτηκε ξανά.

Το τελευταίο 24ωρο, ωστόσο, επανήλθε έντονα στο «φως» της δημοσιότητας, αλλά για όλους τους λάθος λόγους.

Ο Μοράνις περπατούσε στο Central Park West κοντά στην 70th Street στις 7:30 το πρωί -τοπική ώρα- της Πέμπτης, όταν κάποιος τον γρονθοκόπησε στο κεφάλι!

Η αστυνομία, μάλιστα, έχει κοινοποιήσει ένα βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση, που δείχνει έναν άντρα να τρέχει προς το μέρος του Μοράνις και τον χτυπά, με αποτέλεσμα ο ηθοποιός να πέσει στο έδαφος, πριν ο άγνωστος αρχίσει να τρέχει.

WANTEDfor ASSAULT October 1, 2020 at 7:24 AM, on Central Park West in the vicinity of West 70 St Manhattan. @NYPD20PCT.Reward up to $2500 Seen him? Know who he is? Call 1-800-577-TIPS or DM us! Calls are CONFIDENTIAL! @YourCityYourCall @NYPDDetectives @nypdchiefofpatrol pic.twitter.com/s06yNPBUBk

— NYPD Crime Stoppers (@NYPDTips) October 2, 2020