Θρίαμβος του HBO επί του Netflix στα Emmys: Ποιες σειρές σάρωσαν τα βραβεία (vids)

Στο... χαλαρό και με πιτζάμες τα φετινά 72α βραβεία Emmy, που προσαρμόστηκαν και αυτά στην εποχή του κορονοϊού. Ο Jimmy Kimmel, για τρίτη φορά στην καριέρα του, ήταν ο παρουσιαστής του event, το οποίο έγινε διαδικτυακά, με ελάχιστους παρόντες στο Staples Center του Λος Άντζελες και χωρίς κόκκινο χαλί.

Κατά τη διάρκεια της τελετής πραγματοποιήθηκαν συνδέσεις με 130 διαφορετικά σημεία, σε δέκα χώρες του κόσμου, με τη βοήθεια ενός κιτ με κάμερα το οποίο τους είχε σταλεί.

Η βραδιά θα μπορούσε να χαρακτηριστεί, πάντως και ως «βραδιά HBO», καθώς σάρωσε με 30 βραβεία, αφήνοντας πίσω του το Netflix, το οποίο, παρά το γεγονός ότι είχε τις περισσότερες υποψηφιότητες, συγκέντρωσε 21 νίκες.

Αναλυτικά, λοιπόν, οι σειρές «Succesion» (ΗΒΟ), «Watchmen» (HBO) και «Schitt's Creek» (Pop TV) κέρδισαν τα περισσότερα αγαλματάκια. Ειδικότερα, στην κατηγορία των δραματικών σειρών το «Succession» κυριάρχησε με 4 από τα 7 βραβεία, στην κατηγορία των μίνι σειρών το «Watchmen» κατέκτησε 11 νίκες, ενώ η τελευταία σεζόν του «Schitt's Creek» αναδείχτηκε θριαμβεύτρια στην κωμωδία, με 9 αγαλματάκια.

Η Zendaya, να σημειώσουμε, έγινε η νεότερη ηθοποιός που κερδίζει EMMY Α' γυναικείου ρόλου σε δραματική σειρά!

Οι μεγάλοι νικητές σε κάθε κατηγορία:

Καλύτερη δραματική σειρά: Succession (HBO)

Καλύτερη κωμική σειρά: Schitt’s Creek (Pop)

Καλύτερη μίνι σειρά: Bad Education (HBO)

Α' ανδρικός ρόλος σε δραματική σειρά: Jeremy Strong, Succession

Α' γυναικείος ρόλος σε δραματική σειρά: Zendaya, Euphoria

Α' ανδρικός σε κωμική σειρά: Eugene Levy, Schitt’s Creek

Α' γυναικείος σε κωμική σειρά: Catherine O’Hara, Schitt’s Creek

Α' ανδρικός σε μίνι σειρά ή τηλεταινία: Mark Ruffalo, I Know This Much Is True

Α' γυναικείος σε μίνι σειρά ή τηλεταινία: Regina King, Watchmen

Β' ανδρικός σε δραματική σειρά: Billy Crudup, The Morning Show

Β' γυναικείος σε δραματική σειρά: Julia Garner, Ozark

Β' ανδρικός σε κωμική σειρά: Daniel Levy, Schitt’s Creek

Β' γυναικείος σε κωμική σειρά: Annie Murphy, Schitt’s Creek

Β' ανδρικός σε μίνι σειρά ή τηλεταινία: Yahya Abdul-Mateen II, Watchmen

Β' γυναικείος σε μίνι σειρά ή τηλεταινία: Uzo Aduba, Mrs. America

Καλύτερο Talk Show: Last Week Tonight With John Oliver (HBO)

Καλύτερο Sketch Series: Saturday Night Live (NBC)

Καλύτερη guest γυναίκα ηθοποιός, Κωμωδία: Maya Rudolph, Saturday Night Live

Καλύτερος guest άντρας ηθοποιός, Κωμωδία: Eddie Murphy, Saturday Night Live

Καλύτερη guest γυναίκα ηθοποιός, Δράμα: Cherry Jones, Succession

Καλύτερος guest άντρας ηθοποιός, Δράμα: Ron Cephas Jones, ''This Is Us''

Καλύτερος παρουσιαστής Reality: RuPaul, Drag Race