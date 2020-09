Μυστήριο με εξαφάνιση χορεύτριας των Μπολσόι: Πιθανότατα δολοφονήθηκε

Μία 25χρονη μπαλαρίνα από το γνωστό Θέατρο Μπολσόι της Μόσχας εξαφανίστηκε το 2014 με την αστυνομία να ερευνά την υπόθεση ως δολοφονία και να πιστεύει ότι τη σκότωσαν, διαμέλισαν το πτώμα της και το διέλυσαν το πτώμα της με θειικό οξύ.

Σύμφωνα με την Dailystar, οι αστυνομικές αρχές οι οποίες έχουν αναλάβει την υπόθεση της εξαφάνισης της 25χρονης μπαλαρίνας του θεάτρου Μπολσόι της Μόσχας, Όλγκα Ντεμίνα το 2014, με βάση νέα στοιχεία που ανακάλυψαν, ερευνούν πλέον την υπόθεση ως πιθανή δολοφονία.

Οι αρχές εκτιμούν ότι η γυναίκα έπεσε θύμα ενός άνδρας, ο οποίος είχε στην κατοχή του φωτογραφίες σεξουαλικής φύσεως.

Συγκεκριμένα οι αρχές εκτιμούν ότι πρόκειται για τον 40χρονο Μαλκάζ Ντζαβόεφ, ο οποίος είχε αναφερθεί στο παρελθόν ως «ατζέντης» και «εραστής» της χορεύτριας και βρίσκεται υπό κράτηση το 2017 στη Γερμανία μετά από ένα ένταλμα που εκκρεμούσε σε βάρος του από την Ιντερπόλ καθώς έφυγε από τη Ρωσία παριστάνοντας τον Κούρδο πρόσφυγα.

Μάλιστα πλέον εκτίει ποινή φυλάκισης 5,5 χρόνων για απάτη, η οποία περιλαμβάνει ένα διαμέρισμα το οποίο άνηκε στον σύντροφο της 25χρονης μπαλαρίνας, Αλεξέι Φετίσοφ, ο οποίος επίσης είναι ύποπτος για τη δολοφονία.

Όπως ανέφεραν πηγή της αστυνομίας στο Κομσομόλσκαγια Πράβντα, ο Ντζαβόεφ «διαμέλισε το σώμα της χορεύτριας και στη συνέχεια το διέλυσε με οξύ» και πιθάνοτα έριξε τα υπολείμματα του πτώματος σε κάποιο πηγάδι κοντά σε μία λίμνη. Με την πηγή να προσθέτει ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

