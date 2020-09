Ο Ozzy Osbourne για τότε προσπάθησε να σκοτώσει την γυναίκα του: «Ξύπνησα στην φυλακή και δεν θυμόμουν τίποτα»

Η Όζι Όσμπορν (Ozzy Osbourne) μίλησε για τη στιγμή που προσπάθησε να σκοτώσει τη σύζυγό του Σάρον (Sharon) το 1989.

Το αστέρι των Black Sabbath είχε πάρει ναρκωτικά και προσπάθησε να πνίξει τη γυναίκα του, πριν συλληφθεί για την απόπειρα δολοφονίας της. Ξύπνησε στη φυλακή, χωρίς να θυμάται το περιστατικό.

Μιλώντας στο νέο ντοκιμαντέρ με τίτλο «The Nine Lives of Ozzy Osbourne», ο rockstar είπε για το περιστατικό: «Ένιωθα πιο ήρεμος από ό,τι είχα νιώσει ποτέ στη ζωή μου. Ήμουν απλά ήρεμος. Το μόνο που θυμάμαι είναι να ξυπνάω στη φυλακή του Amersham και ρώτησα τον αστυνομικό, "Γιατί είμαι εδώ;" Και λέει, "Θέλετε να διαβάσω τις κατηγορίες;" Και διάβασε: "Τζον Μάικλ Όσμπορν, συνελήφθηκες για απόπειρα δολοφονίας"».

Μετά τη σύλληψη, ο Όζι πέρασε έξι μήνες σε κέντρο απεξάρτησης και η Σάρον αποφάσισε να μείνει μαζί του, περισσότερο για χάρη των παιδιών τους.

Η Σάρον πρόσθεσε: «Δόξα τω Θεώ, ο δικαστής τον έβαλε σε θεραπεία για έξι μήνες. Είχα χρόνο να σκεφτώ τι πρέπει να κάνω. Του είπα: "Δεν θέλω τα χρήματα σου, αλλά αν το κάνεις ξανά, είτε θα σε σκοτώσω είτε θα με σκοτώσεις"».

Ο Όζι και η Σάρον είναι παντρεμένοι από το 1982. Η Σάρον στηρίζει τον σύζυγό της καθώς αντιμετωπίζει μια σειρά από θέματα υγείας.