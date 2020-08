Πέθανε ο ηθοποιός Μπεν Κρος, πρωταγωνιστής της ταινίας «Οι Δρόμοι της Φωτιάς» (pics)

«Ο Μπεν πέθανε ξαφνικά έπειτα από σύντομη ασθένεια», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο ατζέντης του στο Λος Άντζελες.

Γεννημένος στο Λονδίνο, ο Μπεν Κρος έκανε το ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη το 1977, στην πολεμική ταινία ''A Bridge Too Far'', πλάι σε ιερά τέρατα όπως ο Σον Κόνερι, ο Μάικλ Κέιν, ο Ντερκ Μπόγκαρντ, ο Τζέιμς Κάαν, ο Άντονι Χόπκινς, ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ κ.ά.

Αφού διακρίθηκε στη μουσική κωμωδία «Σικάγο», επελέγη για να ενσαρκώσει το 1981, στους Δρόμους της Φωτιάς, τον Αγγλοεβραίο αθλητή Χάρολντ Έιμπραχαμς, που εν μέσω του ολοένα εντεινόμενου αντισημιτισμού κυνηγά το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1924.

-"Well, Andy. He did it.

-What's that, old boy?

-He ran them off their feet."

Ben Cross, 1947. Now he's running into eternity with good company. pic.twitter.com/BEZvkSb8cM

— Iván Suárez (@JulesPostman) August 18, 2020