Οι Νάταλι Πόρτμαν, Σερένα Oυίλιαμς και Τζέσικα Τσάστεϊν ηγούνται ενός γκρουπ από celebrities που θέλουν να δημιουργήσουν μια γυναικεία ομάδα ποδοσφαίρου στο Λος Άντζελες.

Μάλιστα έχουν στόχο να συμμετάσχουν στο National Soccer League (NWSL) στη σεζόν του 2022.

The time has come to reshape expectations on & off the soccer field.

This is the place. The time is now. Welcome to the beginning. #WeAreAngelCity pic.twitter.com/M3bvsmiAfm

