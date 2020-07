Ο Κάνιε Γουέστ ανήρτησε μια σειρά από tweets, στα οποία αναφέρει πως η σύζυγός του Κιμ Καρντάσιαν ετοιμάζεται να τον κλείσει σε ψυχιατρείο.

Μάλιστα αναφέρει και ότι η Κρις Τζένερ -η πεθερά του- είναι έξαλλη μαζί του.

Οι αναρτήσεις έγιναν στον λογαριασμό του το βράδυ της Δευτέρας ωστόσο τις διέγραψε μετά από μία ώρα περίπου.

Είναι αξιοσημείωτο πως αυτό συνέβη μόλις λίγες ώρες μετά την εξομολόγησή του - στην πρώτη του προεκλογική εκστρατεία για την προεδρία των ΗΠΑ, στο Τσάρλεστον της Νότιας Καρολίνας - πως η Κιμ ήθελε να κάνει έκτρωση στο πρώτο τους παιδί.

Ωστόσο μετά από αυτό, πηγές κοντά στο ζευγάρι ισχυρίστηκαν πως η Κιμ Καρντάσιαν σκέφτηκε να τον χωρίσει αν δεν αποσύρει την προεδρική υποψηφιότητά του και πως ήταν «έξαλλη» μαζί του

Τα tweets του Κάνιε Γουέστ

«Η Κιμ προσπάθησε να πετάξει για το Γουαϊόμινγκ με έναν γιατρό για να έρθει να με κλειδώσει, όπως στην ταινία "Τρέξε", γιατί έκλαψα όταν αναφέρθηκα στη σωτηρία της ζωής της κόρης μας χθες».

Σε άλλα tweets μίλησε απευθυνόμενος στην Κιμ Καρντάσιαν και τη μητέρα της, Κρις Τζένερ: «Κρις, μην παίζεις μαζί μου. Εσύ και η ηρεμία σου δεν επιτρέπονται να είναι με τα παιδιά μου. Θα προσπαθήσετε να με κλειδώσετε», είπε, αναφερόμενος προφανώς, εκτός από την Κρις Τζένερ, στον σύντροφό της, Κόρεϊ Γκαμπλ.

Ο Κάνιε Γουέστ αναφέρθηκε επίσης και στο τηλεοπτικό ριάλιτι «Keeping Up With The Kardashians».

Ωστόσο οι θαυμαστές του ανησύχησαν για την υγεία του μετά από όλα αυτά αλλά ο Έλον Μασκ διαβέβαιωσε μέσω twitter πως ο φίλος του είναι μια χαρά.

