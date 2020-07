Οι Kasabian έδιωξαν τον τραγουδιστή τους επειδή κακοποιούσε την γυναίκα του (vids)

Κάποιοι στον βωμό του χρήματος, της δόξας και της δημοσιότητας, ενδεχομένως να έκαναν τα στραβά... μάτια και να περιμέναν να καταλαγιάσει ο ντόρος. Οι Kasabian όμως δεν φαίνεται να ανήκουν σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων.

Έτσι, μετά την ολοκλήρωση της δικαστικής υπόθεσης του Tom Meighan με την γυναίκα του για οικογενειακή βία, με μία ανακοίνωσή τους στα social media του ζητούν να αποχωρήσει από το συγκρότημα.

Κατά την διάρκεια της εκδίκασης, προβλήθηκε ένα video από κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης όπου φαίνεται ο 39χρονος να χτυπάει την Vikki Ager και να την σέρνει, τραβώντας την από τον αστράγαλο.

Της πέταξε το κλουβί ενός χάμστερ, ενώ την απειλούσε και με ένα κομμάτι ξύλο, προκαλώντας της τραύματα στο μάτι, στο κεφάλι και γενικώς σε όλο της το σώμα, όπως επιβεβαιώνουν ιατρικές εξετάσεις.

Ο τραγουδιστής των Kasabian, σκουπίζοντας τα δάκρυά του και κρατώντας το πρόσωπό του, παραδέχθηκε όλα όσα έκανε ενώποιον του Leicester Magistrates Court, το οποίο τον γλίτωσε από την φυλακή επιβάλλοντάς του 200 ώρες κοινωνικής εργασίας. Κάτι που προκάλεσε πολλές αντιδράσεις....

Η ανακοίνωση του γκρουπ

Η αποχώρηση του Tom Meighan ήταν γνωστή από προχθές, όταν και συγκρότημα είχε κάνει ένα άλλο ποστάρισμα, στο οποίο όμως απεύφευγε να πάρει θέση για την υπόθεση, μιλώντας προσωπικά ζητήματα.

Tom Meighan is stepping down from Kasabian by mutual consent. Tom has struggled with personal issues that have affected his behaviour for quite some time and now wants to concentrate all his energies on getting his life back on track. We will not be commenting further.

