Δικαιοσύνη για τη Mia Khalifa: Χιλιάδες υπογραφές για να «κατέβουν» όλα τα ροζ βίντεο που έκανε! (pics)

Φωτιές στο Pornhub και το BangBros άναψε η Mia Khalifa και οι θαυμαστές της -όχι για την καριέρα της στη βιομηχανία του πορνό.

Η πρώην πορνοστάρ περιέγραψε πριν από λίγες μέρες την τραυματική, όπως τη χαρακτήρισε, εμπειρία της από τα 11 βίντεο που γύρισε σε ηλικία 21 ετών, λέγοντας χαρακτηριστικά πως θα τη στοιχειώνουν μέχρι να πεθάνει.

Got death threats

Lost my family

Lost my sense of privacy

Lost the right to my body

Lost my dignity

Lost my mental health

No chances at first impressions

Few brands will work with me

Makes my marriage harder

I worry about my future kids https://t.co/P9LxZLWZkq

— Mia K. (@miakhalifa) June 23, 2020