Ο δημοσιογράφος και αδερφός του κυβερνήτη της Νέας Υόρκης «πιάστηκε» γυμνός στο Instagram (pic)

Ο δημοσιογράφος του CNN, Chris Cuomo, φέρεται να«πιάστηκε» γυμνός στο βίντεο γιόγκα της γυναίκας του στο Instagram.

Ο μικρότερος αδερφός του Κυβερνήτη της Νέας Υόρκης, Andrew Cuomo, μεταδίδει την εκπομπή του στο CNN, Cuomo Prime Time, από το υπόγειο του αρχοντικού της οικογένειάς του στο Southampton της Νέας Υόρκης, από την αρχή της πανδημίας του κορονoϊού.

Μερικοί από τους 123.000 ακολούθους της Cristina Greeven Cuomo συντονίστηκαν στα τέλη Μαΐου για να την παρακολουθήσουν να κάνει γιόγκα στο στούντιο στο σπίτι της.

Ωστόσο δεν παρακολούθησαν μόνο εκείνη αλλά και τον δημοσιογράφο σύζυγό της που φαινόταν γυμνός έξω από το παράθυρό της στην αυλή.

By mistake, journalist Chris Cuomo appeared completely naked in his wife’s yoga video pic.twitter.com/9zQo4PGjop

— Andrea Daniele (@AndreaDan) June 8, 2020