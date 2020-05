Οι Guns N' Roses πωλούν μπλουζάκια «Live N' Let Die With Covid 45»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ περιόδευε σε ένα εργοστάσιο στην Αριζόνα, που παράγει μάσκες προσώπου πολλαπλών χρήσεων και είχε μουσική υπόκρουση το «Live N' Let Die» μία μεγάλη επιτυχία των Guns N 'Roses.

Με αφορμή το γεγονός αυτό, υπήρξε αμέσως μετά κόντρα στο Twitter μεταξύ του υπουργού Οικονομικών, Στιβ Μανούσιν και του αρχηγού του γκρουπ, Axl Rose.

Οι Guns N 'Roses διασκεύασαν το τραγούδι των Wings του Πολ Μακ Κάρτνεϊ το 1991 για άλμπουμ τους «Use Your Illusion I» και τώρα πουλάνε μπλουζάκια για καλό σκοπό που αναγράφουν με κεφαλαία γράμματα «Live N' Let Die With COVID 45».

Οι μπλούζες αυτές είναι μία απάντηση στην άρνηση του Τραμπ να φορά προστατευτικές μάσκες προσώπου καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας και στο εργοστάσιο της Honeywell ακόμα που κατασκευάζει εξοπλισμό ασφαλείας N-95.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι εργαζόμενοι επέλεξαν το «Live N' Let Die» των Guns N' Roses για να ακούγεται από τα ηχεία του εργοστασίου και να καλύψει την ομιλία του προέδρου των ΗΠΑ απαξιώνοντας έτσι την παρουσία του.

Τα χρήματα από την πώληση των t-shirts θα διατεθούν στη Musicares, που παρέχει έκτακτης βοήθεια σε μουσικούς σε περιόδους σαν και αυτή με τον ιό.

Πολλοί πάντως θαυμαστές τους δεν κατάλαβαν το σκοπό εκφράζοντας την αποδοκιμασία τους και κατηγορώντας τους ότι χρησιμοποιούν τον κορονοϊό για κέρδη. Δεν κατάλαβαν ότι όλα τα έσοδα θα διατεθούν στη Musicares.

«Σεβασμό στο συγκρότημα που έχει τη λογική, την κοινή λογική και την ανδρεία να φωνάζει τι θανατηφόρος εφιάλτης είναι η κυβέρνηση Τραμπ» έγραψε ένας χρήστης στο Twitter, από αυτούς που κατάλαβαν γιατί βγήκαν τα μπλουζάκια..