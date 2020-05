Οι Iron Maiden κυκλοφόρησαν τρεις ποδοσφαιρικές φανέλες! (pics)

Είναι γνωστό πως οι Iron Maiden λατρεύουν το ποδόσφαιρο. Και να βλέπουν και να παίζουν, όποτε, φυσικά, τους το επιτρέπει το πρόγραμμά τους.

Άλλωστε, ο Steve Harris είναι φανατικός οπαδός της Γουέστ Χαμ και μάλιστα, πριν κάνα χρόνο είχε κυκλοφορήσει μια ποδοσφαιρική φανέλα της μπάντας σε συνεργασία με τα «σφυριά», που έκανε θραύση.

Ο καιρός πέρασε, ωστόσο και οι Iron Maiden έπρεπε να παρουσιάσουν τις φανέλες για τη... νέα σεζόν, όπως και έγινε!

Οι Βρετανοί συνεργάζονται με τη βραζιλιάνικη εταιρεία WA Sport, όχι για μία, αλλά για τρεις νέες φανέλες και κάλτσες, που αντλούν έμπνευση από τους δίσκους Piece Of Mind, Powerslave και Fear Of The Dark.

Προς το παρόν είναι διαθέσιμες μόνο στην ιστοσελίδα της εν λόγω εταιρείας, σύντομα, ωστόσο, θα είναι και στο επίσημο σάιτ του συγκροτήματος.