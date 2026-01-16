Η Τζένιφερ Λόρενς απορρίφθηκε για ταινία του Ταραντίνο, επειδή δεν ήταν «αρκετά όμορφη» για τον ρόλο

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός έχασε τον ρόλο της Σάρον Τέιτ στο «Once Upon a Time… in Hollywood», επειδή θεωρήθηκε πως δεν είναι «αρκετά όμορφη».

Η Τζένιφερ Λόρενς αποτελεί μία από τις πιο ταλαντούχες και επιτυχημένες ηθοποιούς της γενιάς της, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τη διαδρομή της μέχρι σήμερα. Και αυτό θεωρούσαμε, ότι δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Αλλά όχι. Η ηθοποιός απορρίφθηκε για τον ρόλο της Σάρον Τέιτ στο «Once Upon a Time… in Hollywood» του Κουεντίν Ταραντίνο, όχι επειδή δεν ήταν ικανή, αλλά επειδή δεν ήταν «αρκετά όμορφη». Εξακολουθούμε να μιλάμε για τη Τζένιφερ Λόρενς.

Την απίστευτη αποκάλυψη έκανε η ίδια σε πρόσφατη εκδήλωση του 92NY, δηλώνοντας πως το όνομά της είχε πέσει πράγματι στο τραπέζι για τον ρόλο της Σάρον Τέιτ, αλλά αυτή η συνεργασία δεν προχώρησε ποτέ. Όπως είπε η ηθοποιός, ενώ ο Κουεντίν Ταραντίνο την ήθελε για τον ρόλο, τα σχόλια του περίγυρου ότι δεν είναι «αρκετά όμορφη», τον έκαναν να την απορρίψει, δίνοντας τον ρόλο στη Μάργκοτ Ρόμπι.

