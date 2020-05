Ο Άντι Σέρκις θα διαβάσει ολόκληρο το «Χόμπιτ» επί 12 ολόκληρες ώρες ασταμάτητα (vid)

Ο Άντι Σέρκις, ο ηθοποιός που υποδύθηκε τον Γκόλουμ στην επική τριλογία «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» του Πίτερ Τζάκσον, θα διαβάσει ολόκληρο το «Χόμπιτ» για καλό σκοπό!

Ο 56χρονος ηθοποιός «επιστρέφει» στη Μέση Γη σήμερα, Παρασκευή 8 Μαΐου, και επί 12 ολόκληρες ώρες ασταμάτητα θα διαβάσει το περίφημο βιβλίο του Τόλκιν από την πρώτη έως την τελευταία σελίδα!

Το μοναδικό πράγμα που ζητάει από τους ακροατές είναι να προσφέρουν τον οβολό τους σε δύο φιλανθρωπικούς οργανισμούς, NHS Charities Together και Best Beginnings, οι οποίοι στηρίζουν τους εργαζόμενους και τους εθελοντές υγείας, που μάχονται στην πρώτη γραμμή εναντίον του κορονοϊού και τους νέους γονείς αντίστοιχα.

Μιλώντας για την πρωτοβουλία του, ο Σέρκις δήλωσε ότι το μόνο που θέλει είναι να κρατήσει συντροφιά και να δώσει χαρά σε όσους είναι απομονωμένοι στο σπίτι εξαιτίας της πανδημίας.

Join me for the Adventure this coming Friday, May 8. Stay tuned for more details on how you can support @NHSuk and @bestbeginnings pic.twitter.com/nxK11BTl4b

— Andy Serkis (@andyserkis) May 3, 2020