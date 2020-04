Πανικός στο Fortnite: 12,3 εκατομμύρια ταυτόχρονοι παίκτες για τη συναυλία του Travis Scott! (vid)

Ο κακός χαμός στο Fortnite για την in-game συναυλία του Travis Scott!

Όπως ανακοίνωσε η Epic Games, το ρεκόρ των ταυτόχρονα συνδεδεμένων παικτών όχι απλά «έσπασε», αλλά... διαλύθηκε, αφού περισσότεροι από 12,3 εκατομμύρια παίκτες παρακολούθησαν το live του 27χρονου ράπερ μέσα στο παιχνίδι!

Το προηγούμενο ρεκόρ, σκεφτείτε, ήταν 3,4 εκατομμύρια ταυτόχρονοι παίκτες.

Μια τεράστια φιγούρα του Travis Scott εμφανίστηκε με το που ολοκληρώθηκε η αντίστροφη μέτρηση και εκτόξευσε μακριά όσους βρίσκονταν κοντά στη σκηνή, με τον Αμερικανό να παρουσιάζει το νέο του τραγούδι, "Astronomical", και να προσφέρει στους παίκτες μια απίστευτη εμπειρία.

Το show συνεχίζεται σήμερα, αύριο και την Κυριακή. Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.

HOLY... the Travis Scott event in Fortnite was the one of the COOLEST events yet! Absolute UNREAL! pic.twitter.com/dvGLzuPCO4

— Jon (@MrDalekJD) April 23, 2020