Εταιρεία έφτιαξε ρέπλικα ρομπότ του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ και ο αληθινός έκανε μήνυση αξιώνοντας 10 εκατ. δολάρια (vids)

Ο τίτλος θα μπορούσε να είναι: «Πληρώστε, αλλιώς θα σας εξολοθρεύσω».

Ο πρώην κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, μήνυσε μια ρωσική ρομποτική εταιρεία και αξιώνει 10 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση, επειδή έφτιαξε ένα ρομπότ ρέπλικα του ηθοποιού!

Μάλιστα, όπως αναφέρει το TMZ, που αποκάλυψε το θέμα, ο 72χρονος απειλεί πως, αν δεν του καταβάλουν το συγκεκριμένο ποσό, θα ζητήσει περισσότερα!

Η εταιρεία, ονόματι Promobot, παρουσίασε το ''Arnie android'' στο Consumer Electronics Show (CES) του Λας Βέγκας, τον περασμένο Ιανουάριο. Το ρομπότ μοιάζει εκπληκτικά στον «Εξολοθρευτή» Σβαρτσενέγκερ, τόσο στην εμφάνιση όσο και στη φωνή.

Cool or creepy? Arnold @Schwarzenegger version of @promobot 's Android Robo-C can interact with you, mimic human facial expressions. Hey, Arnold did say he'd be back. #promobot #robot #robotics #CES2020 #ces pic.twitter.com/6Ong2mgWLC

Σε μια δήλωσή της στο RIA Novosti, η εταιρεία υποστήριξε ότι δεν είχε ποτέ την πρόθεση να χρησιμοποιήσει το όνομα ή την εμφάνιση του ηθοποιού σε σχέση με το ρομπότ και ότι το πρωτότυπο θα «ανακυκλωθεί». Η Promobot τόνισε, επίσης, πως έκανε ό,τι μπορούσε για να «διευκρινίσει την κατάσταση» και «να αποτρέψει παρεξηγήσεις», που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια νομική διαμάχη. Η υπηρεσία Τύπου της εταιρείας ισχυρίστηκε, πάντως, ότι δεν έχει λάβει ακόμα την αγωγή του ηθοποιού.

Τα video δείχνουν το ρομπότ να αλληλεπιδρά με τους ανθρώπους και να απαντά σε ερωτήσεις με τη χαρακτηριστική φωνή του Terminator.

.@Schwarzenegger’s creepy robot figure wants to be your friend! Arnold you down to be friends with it? pic.twitter.com/8ULXeFPbGq

— Digital Trends (@DigitalTrends) March 3, 2020