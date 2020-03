Στις 13 Μαρτίου λαμπαδηδρόμος στη Σπάρτη ο Τζέραρντ Μπάτλερ

Ο ηθοποιός που έσπασε ταμεία με το ρόλο του ως κινηματογραφικός «Λεωνίδας» στους «300» είχε κληθεί από τον δήμαρχο της Σπάρτης, Πέτρο Δούκα, να συμμετάσχει στις εορταστικές εκδηλώσεις για τα 2.500 χρόνια από τη μάχη των Θερμοπυλών.

Ο Τζέραντ Μπάτλερ αποδέχτηκε την πρόταση και θα τρέξει στις 13 Μαρτίου από τον Μυστρά μέχρι τη Σπάρτη με την Ολυμπιακή Φλόγα, ως λαμπαδηδρόμος των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο 2020.

Μαζί του θα έρθουν σημαντικοί κινηματογραφικοί παραγωγοί όπως οι Gianni Nunnari (300, Immortals, 300: Rise of an Empire, Alexander, Τhe Departed, Shutter Island, Se7en), Alan Siegel (Law Abiding Citizen, Olympus has fallen, Hunter Killer), καθώς και ο σπαρτιατικής καταγωγής ηθοποιός του Hollywood, Billy Zane (Titanic, Back to the Future).