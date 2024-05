To φάντασμα του Τομ Τζοντ

Μια εικόνα από νεογέννητα στην Παλαιστίνη, ένα διαχρονικό τραγούδι για έναν μυθιστορηματικό ήρωα που δεν θα πάψει ποτέ να ζει στις ανισότητες του σήμερα. Του Θάνου Σαρρή.

«Άνθρωποι βαδίζουν παράλληλα με τις σιδηροδρομικές γραμμές, πηγαίνοντας κάπου όπου δεν υπάρχει επιστροφή». Μ' αυτούς τους στίχους ξεκινά το αριστούργημα του Bruce Springsteen, το τραγούδι με την ονομασία «The Ghost of Tom Joad», το οποίο στη συνέχεια διασκεύασαν οι Rage Against the Machine. Εμπνευσμένο από τον ήρωα στο διαχρονικό μυθιστόρημα του Τζον Στάινμπεκ «Τα Σταφύλια της Οργής», το συγκλονιστικό αυτό κομμάτι αφηγείται τις ιστορίες του ξεριζωμού, των ανισοτήτων και της καταστολής που θα υπάρχουν πάντα, κάνοντας το φάντασμα του Τομ Τζοντ να καθρεφτίζεται στα μάτια εκείνων που από τυχαία δεν γεννήθηκαν στη σωστή πλευρά του κόσμου. Για να συνειδητοποιήσουν ότι καμία Καλιφόρνια δεν αποτελεί παράδεισο.

Mου 'ρθε στο μυαλό, όταν ο αλγόριθμος έφερε στην οθόνη μου μια εικόνα με τέσσερα νεογέννητα από την Παλαιστίνη, με τη λεζάντα ότι οι μητέρες και τα παιδιά τους δεν έχουν πια πού να μετακινηθούν για να γλιτώσουν. Μια απλή ανάρτηση στο feed, που ενδεχομένως να την προσπεράσεις για να πας παρακάτω. Να δεις τον φανταχτερό γάμο του τάδε και τον «πόλεμο» που ετοιμάζεται στο Κλεάνθης Βικελίδης. Μπορεί όμως και να σε στοιχειώσει. Να θυμηθείς το παιδί σου και τον τρόπο που το έβγαλες από το μαιευτήριο, με μια αγκαλιά προϊόντα προώθησης, έχοντας ψάξει τις καλύτερες κρέμες και τις πιο απορροφητικές πάνες. Έχεις φτιάξει το δωμάτιό του, προνοώντας να βγαίνει το κάγκελο από την κούνια για όταν μεγαλώσει Εκείνη τη μάνα το μόνο που τη νοιάζει είναι να το βγάλει ζωντανό. Μπορεί και να θυμηθείς το φάντασμα του Τομ Τζοντ και τον στίχο για το «νεογέννητο πεινασμένο μωρό».

O ίδιος ο ΟΗΕ διαμηνύει ότι δεν υπάρχει πια ασφαλής τοποθεσία στη Γάζα. Η Ράφα βρίσκεται υπό την απειλή ευρείας κλίμακας χερσαίας επίθεσης εδώ και καιρό, το μέτρημα για τους εκτοπισμένους χάνεται. «Οι συνάδελφοί μας από την Υπηρεσία Αρωγής και Έργων του ΟΗΕ - UNRWA - είπαν ότι μέχρι σήμερα, περίπου 600.000 άνθρωποι - το ένα τέταρτο του πληθυσμού της Λωρίδας της Γάζας - έχουν εκτοπιστεί από τη Ράφα από τις 6 Μαΐου, καθώς η ισραηλινή χερσαία επιχείρηση συνεχίζεται», ανέφερε ο αναπληρωτής Εκπρόσωπος Τύπου του ΓΓ του ΟΗΕ, Φαρχάν Χακ, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης Τύπου στην έδρα του διεθνούς οργανισμού στη Νέα Υόρκη. Δεν είναι μια ακόμα στατιστική, είναι άνθρωποι που έχασαν τα υποτυπώδη σπίτια τους και ψάχνουν τρόπο να σώσουν τουλάχιστον τα παιδιά τους. Μπορεί, κάτω από το αποκαλυπτικό ντύσιμο της τάδε, να περάσει από το feed σου μια ανάρτηση για κάποιους απ’ αυτούς που θα βρεθούν στον πάτο του Αιγαίου. Ίσως μαζί με το φάντασμα του Τομ Τζοντ.

Τα λειτουργικά νοσοκομεία σβήνουν το ένα μετά το άλλο, έχοντας μείνει πια ελάχιστα για να καλύψουν την ανθρωπιστική κρίση. Η «Νάκμπα» του 2024 είναι για κείνους που τη ζουν χειρότερη από εκείνη του 1948. Εκτοπισμός στον εκτοπισμό. Με το πέρασμα της βοήθειας κλειστό, από τις 7 Μαΐου. «Από το πρωί ψάχνω ψωμί για να φάνε τα παιδιά μου, μάταια. Τα παιδιά μου είναι στον δρόμο και δεν ξέρω που να τα πάω. Η Ράφα έχει μετατραπεί σε πόλη φάντασμα», έλεγε μια από τις δηλώσεις που συγκέντρωσαν τα διεθνή πρακτορεία. ο ίδιος ο Νετανιάχου έκανε λόγο για 16.000 νεκρούς αμάχους.



Το φάντασμα του Τομ Τζοντ έχει βρει μάλλον τη δεύτερη πατρίδα του. «Δίχως σπίτι, δίχως δουλειά, δίχως γαλήνη, δίχως ηρεμία».