Παλαβό: Τον έβγαλε νοκ-άουτ χωρίς καν να τον ρίξει κάτω (vid)

Σίγουρα αυτό είναι κάτι που δεν έχετε ξαναδεί…. Πολλά νοκ-άουτ έχουμε παρακολουθήσει σε αγώνες μποξ, με τον αντίπαλο να πέφτει κάτω και να μένει εκεί, αλλά αυτό πια είναι… τρελό. Νοκ-άουτ χωρίς καν να πέσει κάτω; Κι όμως… Το ότι κρεμάστηκε στα σχοινιά ζαλισμένος ήταν αρκετό.

Ο βαρέων βαρών Τζερεμάια Μίλτον έβγαλε νοκ-άουτ τον Τζέιβον Ντάφνεϊ. Με μια «γεμάτη» και δυνατή μπουνιά τον ζάλισε τόσο, που έγειρε στα σχοινιά ζαλισμένος φανερά και ανήμπορος να συνεχίσει τον αγώνα.

We’re picking up on a theme here tonight ...

Second fight, second Heavyweight KO1. This time it was Tulsa’s own Jeremiah Milton, who literally put his man out on his feet. #SmithVlasov | Undercard on ESPN pic.twitter.com/Iigo54sv3W

— Top Rank Boxing (@trboxing) April 10, 2021