Εξαφανίστηκε το Όσκαρ του Πάβελ Ταλάνκιν, μετά από έλεγχο σε αεροδρόμιο - Ταξίδευε από τη Νέα Υόρκη στην Γερμανία

Ο Πάβελ Ταλάνκιν υποβλήθηκε σε έλεγχο στο αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης, αλλά η ασφάλεια τον σταμάτησε λόγω του βραβείου. Από 'κει και έπειτα, το Όσκαρ έκανε φτερά.

Καθόλου καλά δεν εξελίχθηκε το ταξίδι του πρόσφατα βραβευμένου με Όσκαρ για το ντοκιμαντέρ Mr Nobody Against Putin (χθες κυκλοφόρησε και στις ελληνικές αίθουσες), Πάβελ Ταλάνκιν, από τη Νέα Υόρκη με προορισμό την Γερμανία, αφού το χρυσό αγαλματίδιο χάθηκε κάπου στη διαδρομή.

Ο Πάβελ Ταλάνκιν, όπως αναφέρει το BBC, είχε το βραβείο της Ακαδημίας στην χειραποσκευή του, αλλά η ασφάλεια του αεροδρομίου τον σταμάτησε στο διεθνές αεροδρόμιο John F. Kennedy, επειδή θεώρησαν ότι το βραβείο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως όπλο. Όμως, όταν προσγειώθηκε στην Γερμανία, το αγαλματίδιο είχε κάνει φτερά.

