Χανταϊός: Εφιαλτική πρόβλεψη ΠΟΥ για ραγδαία αύξηση κρουσμάτων - Τα συμπτώματα

Συνολικά πέντε επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού έχουν προκαλέσει συναγερμό ενώ τρείς άνθρωποι έχουν χάσει τις ζωές τους.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε ότι ενδέχεται να εμφανιστούν περισσότερα κρούσματα χανταϊού μετά τον θάνατο τριών ανθρώπων στο πλοίο MV Hondius.

Ωστόσο, άφησε και μια αχτίδα αισιοδοξίας, σημειώνοντας ότι η έξαρση μπορεί να περιοριστεί εφόσον ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας.

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Γενεύη ότι συνολικά έχουν καταγραφεί πέντε επιβεβαιωμένα και τρία ύποπτα κρούσματα, συμπεριλαμβανομένων των τριών θανάτων.

