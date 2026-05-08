Δημήτρης Μυστακίδης: 30 χρόνια και συνεχίζει!

Ο Δημήτρης Μυστακίδης γιορτάζει 30 χρόνια στη μουσική! Το «χρόνια πολλά» θα το ακούσει σε Τεχνόπολη (10/6) Δήμου Αθηναίων και στη Μονή Λαζαριστών (15/6), στη Θεσσαλονίκη.

Λοιπόν, πάμε το τραγουδάκι που είναι τραγουδάρα και το λέμε όλοι, σε όλες τις γλώσσες του κόσμου. Ε, θα το πούμε και γι’ αυτόν! Το τραγουδάμε από παιδιά και το μεταφέρουμε ως τα βαθιά μας γεράματα. Ένα, δύο, τρία: Να ζήσεις Μητσάρα και χρόνια πολλά, μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Την κιθάρα να κρατάς, τη μουσική να αγαπάς και τέχνη να σκορπάς. Φωνές, αγκαλιές, φιλιά, ευχές και γεμίστε τα ποτήρια με νερό αλκοολούχο. Όλοι είναι εδώ. Ο Θανάσης, η Μάρθα, ο Φώτης, οι Κοινοί Θνητοί, η Γιώτα και ο Novel 729. Οι πότες της στρογγυλής τραπέζης στέλνουν τα χαιρετίσματά τους και ο Βραχνός Προφήτης δίνει τον χρησμό του: Ρε Μήτσο, συνέχισε να παίζεις, το έχουμε ανάγκη.

Το κείμενο αφορά έναν τύπο που ξέρει από καλλιτεχνική δημιουργία, από μουσική, από κόπο και από το να βοηθά όσους αγαπά. Απλός, άμεσος, ουσιαστικός και απλά ένας μουσικός που ό,τι έχει να σου πει θα στο πει μέσα από τις χορδές και τη βαριά φωνή του. Κάποιος κάποτε έγραψε, έφτιαξε, το εκτελούνται μεταφορές ο Μήτσος. Κάπως έτσι είναι η φάση και με αυτόν τον Μήτσο. Το όνομά του Δημήτρης Μυστακίδης. Τα χρόνια του στον χώρο 30 και στη ζωή… Δεν έχουν σημασία τα βιολογικά, τα δημιουργικά, καλλιτεχνικά, είναι που μένουν για όλους και δείχνουν τον δρόμο. Αυτός ο ωραίος τύπος θα δώσει δύο live για να γιορτάσει τα 30 χρόνια του στη μουσική. Το ένα στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων (10/6, sold out) και το άλλο στη Μονή Λαζαριστών, στη Θεσσαλονίκη (15/6 sold out).

Ο «Διάφανος» Μυστακίδης



Ο Δημήτρης Μυστακίδης ανήκει στους αφανείς που δημιούργησαν με άλλους αφανείς άσβεστα πυροτεχνήματα. Ήλιους δηλαδή που φώτισαν και φωτίζουν την ελληνική μουσική και τη σύγχρονη καλλιτεχνική παραγωγή. Και κοιτάξτε τώρα πώς έχει η φάση. Ο Μυστακίδης βγαίνει μπροστά, front man που λένε και στο χωριό μου, και κρατά τη σεμνότητα, τη διακριτικότητα και τη μαγκιά του να μπορεί να παίξει τα πάντα με την κιθάρα του. Στην ουσία ξέρετε ποιος είναι; Είναι ο Διάφανος του Θανάση Παπακωνσταντίνου. Τον βλέπετε καλά πλέον, αλλά αυτός εργάζεται στο ημίφως, στο δικό του κονάκι και από εκεί μοιράζει νότες, μελωδίες, λόγια.

Από τα λίγα που ξέρουμε γι’ αυτόν, τα δύο live θα είναι γιορτή με τη διονυσιακή έννοια. Μουσική με λόγο και ήχο που απελευθερώνει και διάθεση που ανακουφίζει και μπλέκεται γλυκά με την εκστατική, εορταστική συμπεριφορά. Τώρα, αν κάποιοι βάλουν τσίπουρα στα μπουκαλάκια του νερού, θα το κάνουν με δική τους ευθύνη. Όσο για τη φωτιά που ενώνει και κάνεις ανθρώπους να χορεύουν γύρω της, αυτή θα είναι η χαρά και η καλή διάθεση μέσα σας μάγκες. Τα καπνογόνα αφήστε τα στη σκόνη τους.

«Τριάντα χρόνια. Το λέω και μου φαίνεται σαν ψέμα»



Και επειδή τα δικά μου λόγια είναι φτώχια, διαβάστε τις δηλώσεις του ίδιου για να καταλάβετε ποιος είναι και τι θα σας δώσει στα δύο live:

Τριάντα χρόνια. Το λέω και μου φαίνεται σαν ψέμα.

Ξεκίνησα να παίζω μουσική γιατί δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς. Το ρεμπέτικο και η λαϊκή κιθάρα έγιναν η πρώτη μου γλώσσα. Έτσι έμαθα να καταλαβαίνω τον κόσμο και να νιώθω ότι κάθε τραγούδι κουβαλάει μια ιστορία.

Δεν έμεινα όμως μόνο εκεί. Το ρεμπέτικο ήταν η αφετηρία όχι το σύνορο. Δοκίμασα, συνεργάστηκα, μετακινήθηκα. Άκουσα κι άλλους ήχους κι άλλες μουσικές. Ώσπου άρχισα να γράφω τις δικές μου. Όχι για να απομακρυνθώ από όσα με διαμόρφωσαν, αλλά για να τα συνεχίσω με τον τρόπο που «φώναζε» το μέσα μου. Για να μιλήσω με τη δύναμη που έχει το τραγούδι όταν δεν φοβάται να πάρει θέση. Που ακόμη κι όταν δεν λέει κάτι ευθέως, παίρνει θέση με τον τρόπο που στέκεται. Με το ποιον κοιτάζει. Με το τι επιλέγει να φωτίσει και τι αφήνει στο σκοτάδι.

Αυτή η συναυλία για τα τριάντα χρόνια δεν είναι απολογισμός. Δεν κλείνει έναν κύκλο. Είναι μια στάση, μια γιορτή πριν το επόμενο βήμα. Ένα σημείο όπου συναντιούνται η μνήμη, οι διαδρομές, οι συνεργασίες, αλλά και η ανάγκη να συνεχίσω να ψάχνω.

Και θα σταθώ στη σκηνή όπως στεκόμουν πάντα. Με ευγνωμοσύνη για όσα προηγήθηκαν και με περιέργεια για όσα έρχονται.

Η διαδρομή δεν τελείωσε. Αυτήν, μόνο ο άγριος τρυγητής μπορεί να τη σταματήσει.

Απλώς προχωρά — λίγο πιο συνειδητά, λίγο πιο βαθιά και πιο ανοιχτή από ποτέ.

INFO

30 χρόνια ΜΗΤΣΟΣ



Δημήτρης Μυστακίδης

Τετάρτη 10 Ιουνίου

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων [sold out]



Ώρα Έναρξης: 21:00

Πόρτες: 19:30

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων: Πειραιώς 100, Γκάζι

Πρόσβαση: Μετρό: Σταθμός «Κεραμεικός»

Τρόλεï: No. 21 (από Ομόνοια), Στάση «Φωταέριο»

Λεωφορεία: 035, 049, 227, 815, 838, 914, Β18, Γ18.

Guests:

Θανάσης Παπακωνσταντίνου

Μάρθα Φριντζήλα

Κοινοί Θνητοί

Φώτης Σιώτας

Συντελεστές:

Μιχάλης Ατσάλης: κιθάρες, μπουζούκι, φωνή

Έλενα Αβραμιώτη: βιολί, φωνή

Γιώργος Μακρής: γκάιντα, καβάλ

Πέτρος Λαμπρίδης: μπάσο

Πρόδρομος Μυστακίδης: τύμπανα

Δημήτρης Δημητριάδης: ηχοληψία

Δευτέρα 15 Ιουνίου

Μονή Λαζαριστών

Θεσσαλονίκη [sold out]



Ώρα Έναρξης: 21:00

Πόρτες: 19:30

Guests:

Θανάσης Παπακωνσταντίνου

Μάρθα Φριντζήλα

Γιώτα Νέγκα

Φώτης Σιώτας

Novel 729

Συντελεστές:

Μιχάλης Ατσάλης: κιθάρες, μπουζούκι, φωνή

Έλενα Αβραμιώτη: βιολί, φωνή

Γιώργος Μακρής: γκάιντα, καβάλ

Πέτρος Λαμπρίδης: μπάσο

Πρόδρομος Μυστακίδης: τύμπανα

Δημήτρης Δημητριάδης: ηχοληψία

Παραγωγή: Fishbowl Music Tank

Επικοινωνία – Προβολή στα Media: Zuma Communications

