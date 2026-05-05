Αγόρασε «καινούργιο» σκληρό δίσκο και βρήκε μέσα αρχεία αξίας εκατοντάδων ευρώ

Χρήστης αγόρασε νέο SSD και ανακάλυψε 800GB προεγκατεστημένου λογισμικού. Οι πιθανές απάτες και τι να προσέξετε.

Μια απρόσμενη ανακάλυψη έκανε χρήστης της πλατφόρμας Reddit, όταν συνέδεσε έναν «ολοκαίνουργιο» SSD χωρητικότητας 1TB στον υπολογιστή του και διαπίστωσε ότι ήταν ήδη σχεδόν γεμάτος.

Αντί για άδειο αποθηκευτικό χώρο, ο δίσκος περιείχε περίπου 800GB δεδομένων, προκαλώντας εύλογα ερωτήματα για την προέλευσή του.

Λογισμικό αξίας εκατοντάδων ευρώ

Μεταξύ των αρχείων που εντοπίστηκαν, ξεχώριζαν επαγγελματικά εργαλεία μουσικής παραγωγής όπως το Kontakt και το Reaktor, των οποίων η συνολική αξία αγγίζει τα 500 δολάρια.

Το εύρημα προκάλεσε έντονη συζήτηση στην «κοινότητα», με χρήστες να προσπαθούν να εξηγήσουν πώς τέτοιο περιεχόμενο βρέθηκε σε έναν υποτίθεται «καινούργιο» δίσκο.

Τα πιθανά σενάρια

Οι επικρατέστερες εκδοχές που διατυπώθηκαν είναι τρεις:

Επιστροφή προϊόντος: Κάποιος αγόρασε τον δίσκο, τον χρησιμοποίησε και τον επέστρεψε, χωρίς ο πωλητής να διαγράψει τα δεδομένα πριν τον ξαναπουλήσει.

Πειρατικό λογισμικό: Τα προγράμματα μπορεί να είναι μη νόμιμες εκδόσεις, άχρηστες χωρίς κλειδιά ενεργοποίησης.

«Δόλωμα» για κακόβουλο λογισμικό: Ο δίσκος ίσως «φορτώθηκε» σκόπιμα με αρχεία για να παρακινήσει τον χρήστη να τα ανοίξει, εκθέτοντας το σύστημά του σε ιούς.

Οι κίνδυνοι στις online αγορές hardware

Το περιστατικό αναδεικνύει μια ευρύτερη πρακτική στην αγορά εξαρτημάτων υπολογιστών. Δεν είναι σπάνιο να πωλούνται μεταχειρισμένοι δίσκοι ως καινούργιοι ή να αλλοιώνονται τεχνικά στοιχεία ώστε να φαίνονται αχρησιμοποίητοι.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, επιτήδειοι παρεμβαίνουν ακόμη και στο σύστημα ελέγχου λειτουργίας (SMART), «μηδενίζοντας» τις ώρες χρήσης, ώστε ο δίσκος να εμφανίζεται σαν να βγήκε μόλις από το εργοστάσιο.

Τι πρέπει να προσέξετε πριν αγοράσετε

Για να αποφύγετε παρόμοιες εκπλήξεις, οι ειδικοί συνιστούν:

Να προτιμάτε αξιόπιστα καταστήματα και επίσημους προμηθευτές

Να ελέγχετε αξιολογήσεις πωλητών πριν την αγορά

Να δοκιμάζετε άμεσα τη συσκευή μόλις την παραλάβετε

Να πραγματοποιείτε πλήρη διαμόρφωση (format) πριν τη χρήση

Η βασική συμβουλή

Ακόμη και αν ένα προϊόν φαίνεται σφραγισμένο, αυτό δεν αποτελεί εγγύηση ότι είναι πραγματικά καινούργιο. Σε περιπτώσεις όπως αυτή, η προσοχή και ο έλεγχος από την πρώτη στιγμή μπορούν να αποτρέψουν τόσο οικονομικές απώλειες όσο και σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των δεδομένων.

