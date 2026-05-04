ΔΕΗ Tour of Hellas: Από τον Herrada και τον πρωταθλητή Αφρικής Kudus, έως Ολυμπιονίκες της πίστας στους 120 pro riders του Γύρου

διαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύνθεση του γκρουπ των 120 Pro riders του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, καθώς στις ομάδες που θα βρεθούν στην εκκίνηση περιλαμβάνονται αθλητές με σημαντικές διεθνείς διακρίσεις, παρουσίες σε μεγάλους Γύρους, αλλά και επιτυχίες σε Ολυμπιακούς Αγώνες, Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα.

Οι 20 ομάδες που θα παρουσιαστούν την Τρίτη 5 Μαΐου στη λίμνη των Ιωαννίνων συνθέτουν ένα πελοτόν με σαφές αγωνιστικό βάθος. Στην εκκίνηση της Τετάρτης 6 Μαΐου θα βρίσκονται 6 ProTeams, 12 Continental ομάδες και οι Εθνικές ομάδες Ελλάδας και Κύπρου, με κάθε ομάδα να δηλώνει έξι αθλητές.

Ανάμεσα στις συμμετοχές που ξεχωρίζουν, με την Burgos – Burpellet BH θα αγωνιστεί ο Jesús Herrada, νικητής σε τρία ετάπ της Vuelta a España και κάτοχος της κίτρινης φανέλας στον Γύρο Λουξεμβούργου. Με συνολικά 15 νίκες, συμμετοχές σε 9 Grand Tours και 18 κλασικούς αγώνες, θεωρήθηκε από νωρίς ένα από τα πιο υποσχόμενα ταλέντα της ισπανικής ποδηλασίας.

Στην ίδια ομάδα βρίσκεται και ο Merhawi Kudus. Γεννημένος στην Ασμάρα, έγινε από νεαρή ηλικία σημείο αναφοράς για την αφρικανική ποδηλασία. Το 2015 συμμετείχε στον Γύρο Γαλλίας, αποτελώντας έναν από τους πρώτους Αφρικανούς ποδηλάτες που πήραν εκκίνηση στη μεγαλύτερη διοργάνωση του αθλήματος. Ήταν μια στιγμή με ιδιαίτερο συμβολισμό, τόσο για τον ίδιο όσο και για την παρουσία της Αφρικής στον παγκόσμιο ποδηλατικό χάρτη.

Ο Andreas Miltiadis, Κύπριος επαγγελματίας ποδηλάτης δρόμου, διαθέτει πολλές εθνικές διακρίσεις και ισχυρή παρουσία στην ατομική χρονομέτρηση και στους αγώνες αντοχής. Έχει κατακτήσει πολλαπλά εθνικά πρωταθλήματα Κύπρου και ξεχωρίζει για την εκρηκτική του δύναμη στις αποσπάσεις. Πρόσφατα πέτυχε σημαντική διεθνή νίκη στο 3ο ετάπ του Tour of Hainan 2026, όπου με δυνατή επίθεση στο φινάλε έφτασε πρώτος, σημειώνοντας μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας του.

Από την Unibet Rose Rockets, ο Odd Christian Eiking έχει ήδη γράψει τη δική του ιστορία στη Vuelta a España. Το 2021, στο 10ο ετάπ, βρέθηκε σε απόσπαση μαζί με 31 ακόμη αναβάτες και, αξιοποιώντας τη διαφορά, φόρεσε την κόκκινη φανέλα του πρωτοπόρου, ξεπερνώντας τον Primož Roglič.

Διατήρησε την πρωτοπορία μέχρι την τρίτη εβδομάδα, πριν χάσει χρόνο στο 17ο ετάπ και ολοκληρώσει τον αγώνα στην 11η θέση της γενικής κατάταξης.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον έχει και η παρουσία αθλητών με μεγάλες διακρίσεις στην πίστα. Παρότι πρόκειται για διαφορετικό αγωνιστικό πεδίο από την ποδηλασία δρόμου, τα ονόματα αυτά προσθέτουν εμπειρία, διεθνές βάρος και επιπλέον ενδιαφέρον στο φετινό πελοτόν.

Ο Matt Walls, που θα αγωνιστεί με τη Storck – MRW Bau, έχει στο ενεργητικό του δύο Ολυμπιακά μετάλλια στο Τόκιο το 2021, με χρυσό στο Omnium και ασημένιο στο Madison, καθώς και μετάλλια σε Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα.

Με την Azerion/Villa Valkenburg θα αγωνιστεί ο Jan Willem van Schip, με τέσσερα μετάλλια σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα και σημαντικές διακρίσεις σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα. Στην ίδια ομάδα θα βρίσκεται και ο Philip Heijnen, χάλκινος παγκόσμιος πρωταθλητής το 2024 στο αγώνισμα των πόντων.

Ο Alessandro Verre είναι Ιταλός επαγγελματίας ποδηλάτης δρόμου, με ιδιαίτερη κλίση στα βουνά και στα απαιτητικά ετάπ. Σε νεαρή ηλικία έδειξε το ταλέντο του με νίκη σε ετάπ του Giro della Valle d’Aosta και καλή παρουσία στο Giro Next Gen. Τα τελευταία χρόνια έχει αγωνιστεί σε υψηλό επίπεδο, συμμετέχοντας σε Grand Tours όπως το Giro d’Italia, όπου κατέκτησε τη 2η θέση σε ετάπ, ενώ φόρεσε και τη φανέλα των βουνών στη Vuelta a España. Θεωρείται καθαρός climber και μπορεί να αποτελέσει επικίνδυνη επιλογή για επιθέσεις σε αγώνες με έντονο υψομετρικό προφίλ, όπως το 3ο ετάπ του φετινού Γύρου.

Ο Colin Stüssi, Ελβετός επαγγελματίας ποδηλάτης δρόμου, θα αγωνιστεί με την ομάδα Vorarlberg. Ξεχωρίζει κυρίως σε αγώνες αντοχής και πολυήμερους γύρους, με σημαντικότερη επιτυχία τη νίκη του στη γενική κατάταξη του Volta a Portugal 2023, όπου επιβεβαίωσε τη σταθερότητα και την ικανότητά του στο βουνό. Θεωρείται αξιόπιστος αναβάτης και μπορεί να διεκδικήσει νίκη σε ένα από τα απαιτητικά ετάπ του αγώνα.

Ο Edgar David Cadena Martínez είναι Μεξικανός επαγγελματίας ποδηλάτης δρόμου, με ιδιαίτερη έφεση στα ανηφορικά ετάπ και στους πολυήμερους γύρους. Τα τελευταία χρόνια έχει ξεχωρίσει με σημαντικές επιτυχίες, όπως η κατάκτηση του εθνικού πρωταθλήματος δρόμου του Μεξικού, δείχνοντας αγωνιστική ωριμότητα. Θεωρείται ανερχόμενος αναβάτης, ικανός να διεκδικήσει διάκριση σε απαιτητικά ετάπ και να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αγώνες με έντονο υψομετρικό προφίλ. Μήπως η Storck – MRW Bau κρύβει τον άσο στο μανίκι της;

Ο Adrien Maire είναι Γάλλος επαγγελματίας ποδηλάτης δρόμου, με εξαιρετική παρουσία σε ετάπ μεγάλης διάρκειας. Ξεχωρίζει για την επιθετική του τακτική και την ικανότητά του στις αναβάσεις, ενώ πέρσι πέτυχε τη νίκη στο 4ο ετάπ του αγώνα. Θεωρείται ανερχόμενος αναβάτης, με προοπτική για περισσότερες διακρίσεις σε απαιτητικά αγωνιστικά προφίλ.

Ο Riccardo Zoidl είναι ένας έμπειρος Αυστριακός ποδηλάτης δρόμου, ιδιαίτερα δυνατός στα βουνά και στους πολυήμερους γύρους. Έχει ξεχωρίσει για τη σταθερότητα και την αντοχή του, χτίζοντας μια καριέρα με δυνατές εμφανίσεις σε απαιτητικούς αγώνες.

Στις κορυφαίες του επιτυχίες συγκαταλέγονται η κατάκτηση της γενικής κατάταξης στο Tour of Austria το 2013, καθώς και οι εθνικοί τίτλοι της Αυστρίας την ίδια χρονιά σε δρόμο και ατομική χρονομέτρηση. Το 2024 είχε εντυπωσιακή εμφάνιση με δυνατό τερματισμό στο χιονοδρομικό κέντρο Βελουχίου, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει ένας αναβάτης που μπορεί να ξεχωρίσει όταν ο αγώνας γίνεται σκληρός.

Στις 10 Μαΐου, στον μεγάλο τερματισμό της Πλατείας Συντάγματος, θα φανεί αν κάποιος από αυτούς θα είναι και ο μεγάλος νικητής της 5ης έκδοσης του ΔΕΗ Tour of Hellas.