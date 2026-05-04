Πάμε για μπίρες στο WORLD OF BEER FESTIVAL 2026;

Το πιο cool ραντεβού του Μαΐου είναι εδώ! Στις 8-10 Μαΐου, η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει για το πιο "ανεβαστικό" τριήμερο της άνοιξης.

Φίλοι, γέλια, μουσική και παγωμένη μπίρα συνθέτουν το σκηνικό του φεστιβάλ που έχει γίνει ήδη talk of the town. Εισιτήριο στην προνομιακή τιμή των 6€.

12 ώρες γεμάτες μπίρα και δράση! Από το μεσημέρι στις 12:00 έως τα μεσάνυχτα, το πρόγραμμα είναι ένα: Απολαμβάνεις μπίρα! Είτε είσαι λάτρης των κλασικών επιλογών είτε ψάχνεις το επόμενο αγαπημένο σου «ψαγμένο» brew (από Pale Ale μέχρι Abbey), η ποικιλία θα σε ενθουσιάσει. Διάσημα brands και οι καλύτερες ελληνικές μικροζυθοποιίες από κάθε γωνιά της Ελλάδας -από την Πάτρα ως την Καβάλα- δίνουν ραντεβού εδώ!

Το επίσημο Metallica Pop up Store θα είναι στο φεστιβάλ!

Ναι καλά άκουσες, αν είσαι φαν των Metallica τρέξε στο WORLD OF BEER FESTIVAL, καθώς εδώ θα βρεις το επίσημο pop-up store του συγκροτήματος. Οι ώρες λειτουργίας του καταστήματος, κατά τη διάρκεια λειτουργίας του Φεστιβάλ θα είναι: Παρασκευή 08/05/26: 10:00 π.μ.– 20:00, Σάββατο 09/05/26: 09:00 π.μ. – 18:30 και Κυριακή 10/05/26: 10:00 π.μ. – 20:00. Σημαντική σημείωση: Η είσοδος στο κατάστημα είναι ελεύθερη για το κοινό, ωστόσο για την πρόσβαση στον υπόλοιπο χώρο του φεστιβάλ απαιτείται η αγορά εισιτηρίου εισόδου.

Time for some action! Και επειδή η μπίρα θέλει και το παιχνίδι της, η Games Area σε προκαλεί! Άφησε για λίγο το ποτήρι και δείξε τι αξίζεις στο air hockey, το ποδοσφαιράκι και τις δοκιμασίες δύναμης. Ποιος από την παρέα θα βγει πρωταθλητής;

Παγωμένη μπίρα και Street Food! Μην αφήσεις τη λιγούρα να σου χαλάσει το mood! Στο φεστιβάλ θα βρεις έναν γαστρονομικό παράδεισο με αμέτρητες επιλογές: από αφράτα bao buns και λαχταριστά burgers μέχρι "ψαγμένα" hot dogs που θα σου μείνουν αξέχαστα. Ο επίλογος γράφεται φυσικά με τον πιο γλυκό τρόπο, με προτάσεις που θα απογειώσουν την εμπειρία σου στην Τεχνόπολη.

Τι λείπει από το τέλειο τριήμερο; Η κατάλληλη μουσική! Στο WORLD OF BEER FESTIVAL, η διασκέδαση είναι εγγυημένη και το line-up φωτιά! Αν είσαι fun της Rock, οι Magic de Spell, ο Διονύσης Τσακνής, ο Κώστας Τουρνάς, οι 1550, Blueballs, Off Band, Αλέξανδρος Μίχος θα σε ξεσηκώσουν. Αν πάλι έχεις ήδη διάθεση για νησιώτικο πανηγύρι, οι Νίκος Φάκαρος, Κιντέρια και Ρουμπαγιάτ υπόσχονται να μας κάνουν όλους μια παρέα. Πάρε την μπίρα σου και έλα να χορέψουμε!

Stand-up Comedy Live! Η πιο "fun" πλευρά του φεστιβάλ σε περιμένει στο Αμφιθέατρο της Τεχνόπολης. Ζήσε την ένταση του live stand-up παρέα με την αγαπημένη σου μπίρα! Ticket Alert: Με μόνο 300 θέσεις διαθέσιμες ανά παράσταση, τα εισιτήρια εξαφανίζονται γρήγορα. Κάνε κράτηση τώρα και ετοιμάσου για τον πιο ανατρεπτικό επίλογο της ημέρας!

Κώστας Κρύος και ο Αλέξανδρος Χαριζάνης, έρχονται το Σάββατο 09 Μαΐου στις 15:00 με την παράσταση «Μπλέξιμο. Kλείσε θέση εδώ: https://www.more.com/gr-el/tickets/happenings/festival/wob26-saturday-with-standup-bleximo-and-live-music/

Ο ένας και μοναδικός Βαγγέλης Χαρισόπουλος σε περιμένει την Κυριακή 10 Μαΐου στις 16:30. Κλείστε θέση εδώ: https://www.more.com/gr-el/tickets/happenings/festival/wob26-sunday-with-standup-poso-xrono-exo-and-live-music/

Το WORLD OF BEER FESTIVAL παίζει δυνατά και σε περιμένει! Είναι η στιγμή να υποδεχτείς το καλοκαίρι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο: στο μεγαλύτερο φεστιβάλ μπίρας στην Ελλάδα. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Εσύ θα λείπεις; Ραντεβού στην Τεχνόπολη!

*κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ το εισιτήριο θα πωλείται στη more.com και στα φυσικά ταμεία 8€.

Α και πάντα να θυμάσαι ότι στο Φεστιβάλ απολαμβάνουμε ΟΛΟΙ υπεύθυνα.-

Useful info:

Ημέρες & ώρες

Παρασκευή 8 Μαΐου 2026, 14:00-00:00

Σάββατο 9 Μαΐου 2026, 12:00-00:00

Κυριακή 10 Μαΐου 2026, 12:00-00:00

Τοποθεσία: Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

More about us at www.worldofbeerfestival.gr

Το φεστιβάλ τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών

