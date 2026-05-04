Ο κορυφαίος μαχητής Αλέξης Σύρος επιστρέφει μετά από δέκα χρόνια αποχής 

«Δεν επιστρέφω για να θυμηθώ ποιος ήμουν, αλλά για να δείξω ποιος είμαι τώρα».

Ο Αλέξης Συρός γνωστός με το ψευδώνυμο “Stone Hammer” λόγω των δυνατών νοκαουτίστικων χτυπημάτων του με το εντυπωσιακό ρεκόρ ,103 αγώνες 87 νίκες 72 KO, πολλές φορές πρωταθλητής Ελλάδος και με συμμετοχές σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις, υπήρξε από τα κορυφαία ονόματα στο χώρο των πολεμικών τεχνών , kick boxing, πυγμαχίας και εκ των βασικών πρωταγωνιστών της κορυφαίας και μακροβιότερης διοργάνωσης, No Limits των αδερφών Μπιτάκου.

Μετά από δέκα χρόνια αποχής και ενόψει της επετειακής διοργάνωσης για τα είκοσι χρόνια No Limits, επιστρέφει 30 Μαΐου στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις Παιανίας σε μία διεθνή πυγμαχική αναμέτρηση απέναντι στον πολύ γνωστό Τούρκο κάτοχο δύο παγκόσμιων τίτλων Sinan Cagala.

1. Πώς πήρες την απόφαση να επιστρέψεις 10 χρόνια μετά;

Η επιστροφή δεν ήταν μια στιγμιαία απόφαση. Ήταν κάτι που δούλευε μέσα μου χρόνια. Η αγάπη για το άθλημα δεν έφυγε ποτέ. Απλά ήρθε η στιγμή που ένιωσα ότι έχω ξανά το κίνητρο, τη διαύγεια και το λόγο για να μπω στο ρινγκ. Δεν επιστρέφω για να θυμηθώ ποιος ήμουν, αλλά για να δείξω ποιος είμαι τώρα.



2. Πώς ανταποκρίνεται το σώμα, το μυαλό, ο οργανισμός δεν είναι δύσκολο;

Σίγουρα δεν είναι εύκολο. Το σώμα θέλει περισσότερη φροντίδα και αποκατάσταση είχα φτάσει 107 κιλά υπέρβαρος θα παίξω στα 78.Αλλά το μυαλό είναι πιο δυνατό από ποτέ. Έχω εμπειρία, ξέρω να διαχειρίζομαι την πίεση και να ακούω τον οργανισμό μου. Σήμερα προπονούμαι πιο έξυπνα, όχι απλά πιο σκληρά.



3. Τελικά μπορεί ένας πρωταθλητής να αποδεχτεί το τέλος της αγωνιστικής διαδρομής;

Ναι, αλλά μόνο όταν νιώσει ότι έχει κλείσει ο κύκλος του. Εγώ δεν ένιωσα ποτέ ότι τελείωσε μέσα μου. Όταν το πάθος είναι ακόμα εκεί, δεν μπορείς να το αγνοήσεις. Απλά κάποια κεφάλαια γράφονται αργότερα.



4. Ο κόσμος που θα έρθει στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις στην Παιανία θα δει το Σύρο που ήξερε;

Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ με τους προπονητές μου Ν.Γιδάκο-Δ.Ξερικό(πυγμαχία)Μ.Δημητρακόπουλο (Γυμναστική).Θα δει κάτι καλύτερο. Τον ίδιο μαχητή με περισσότερη εμπειρία, καθαρό μυαλό και μεγαλύτερο έλεγχο. Δεν επιστρέφω για να αντιγράψω το παρελθόν — έρχομαι εξελιγμένος.



5. Παίζεις με μαχητή από Τουρκία τον Sinan Cagala φημίζεται για τη σκληρότητα του είναι επιθετικός και δύσκολος αντίπαλος . Γιατί δεν απαίτησες κάτι πιο εύκολο μετά από δέκα χρόνια αποχής ;

Αν ήθελα εύκολα, δεν θα επέστρεφα. Επέστρεψα για να δοκιμαστώ στο υψηλό επίπεδο. Ένας δυνατός αντίπαλος δείχνει πραγματικά που βρίσκεσαι. Σέβομαι τον αντίπαλο, αλλά δεν φοβάμαι κανέναν. Δεν θα έπαιζα ποτέ με αθλητή υποδεέστερο αυτά τα κοροϊδεύω ! Επιστρεφω για να προσφέρω θέαμα!!!



6. Μελέτησες τον αντίπαλο υπάρχει κάτι που σε προβληματίζει;

Φυσικά τον έχω μελετήσει μαζί με τους προπονητές μου.Είναι σκληρός και επιθετικός, αλλά κάθε μαχητής έχει αδυναμίες. Δεν στέκομαι σε αυτά που κάνει καλά — δουλεύω πάνω στο πώς θα επιβάλλω εγώ το παιχνίδι μου.



7. Πώς βλέπεις την μαχητική σκηνή σε σχέση με το παρελθόν;

Έχει εξελιχθεί πολύ. Υπάρχουν πιο ολοκληρωμένοι αθλητές και καλύτερη προετοιμασία. Αλλά αυτό που έχει αλλάξει είναι η καρδιά του μαχητή όλοι πια ενδιαφέρονται πιο πολύ για το ρεκόρ τους και όχι με το να αγωνίζονται με τους καλύτερους στην δικιά μου γενιά δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Είναι πραγματικά λυπηρό.



8. Στη ρεβάνς Φεζουλάι Αβραμίδη τι πιστεύεις πως θα συμβεί ;

Οι ρεβάνς πάντα έχουν ένταση και διαφορετική προσέγγιση. Περιμένω ένα δυνατό παιχνίδι κ από τους 2! Το αποτέλεσμα θα το δείξει το ρινγκ. Δεν υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί .



9. Ποια είναι τα συναισθήματα σου έχεις περισσότερη αγωνία και άγχος σε σχέση με το παρελθόν ;

Όχι άγχος —ευθύνη. Ίσως είμαι πιο ήρεμος από ποτέ. Ξέρω γιατί είμαι εδώ. Όταν έχεις καθαρό στόχο, το άγχος γίνεται συγκέντρωση. Ίσως αγχώνομαι λίγο για το ότι θα είναι η κόρη μου κάτω απ το ρινγκ θα είναι η πρώτη φορά που θα με δει να αγωνίζομαι.

10. Η διοργανώτρια Γεωργία Μπιτάκου σε πίστευε πάντα σε είχαν χρίσει και διάδοχο του Σταμάτη Μπιτάκου πριν χρόνια στο No Limits που έγινε Κέρκυρα. Τι είναι για εσένα το No Limits και πιστεύεις αξιοποίησες τα μαχητικά σου δώρα στο έπακρο ;

Το No Limits είναι κομμάτι της πορείας μου ,ήταν η αρχή μου στο επαγγελματικό και το τέλος . Μια διοργάνωση που πίστεψε σε εμένα και μου έδωσε ευκαιρίες. Η Γεωργία Μπιτάκου ήταν πάντα δίπλα στους μαχητές. Μαζί με τον αδερφό της παγκόσμιο πρωταθλητή Muaythai Σταμάτη Μπιτάκο άνοιξαν το δρόμο,συνέβαλαν καθοριστικά στο να αναπτυχθούν στη σωστή κατεύθυνση οι πολεμικές τέχνες και να αναδειχτούν όλοι οι μεγάλοι μαχητές! Όσο για το αν αξιοποίησα το ταλέντο μου , πιστεύω ότι τώρα είναι η στιγμή να το δείξω στο 100%.Και το μόνο βέβαιο ο κόσμος που θα έρθει στο Ολυμπιακό κέντρο της Πυγμαχίας το Σάββατο θα δει συναρπαστικές μάχες με τη σφραγίδα ψυχών χωρίς όρια !!!

Info :

No Limits

Twenty Years

30/5/2026

Έναρξη: 20:00 Show (17:00 pre games)

Παιανία Ολυμπιακό Κέντρο