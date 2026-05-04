Με τον Περικλή Ηλία στο «τιμόνι» η Εθνική Ομάδα Δρόμου Ανδρών στον ΔΕΗ Tour of Hellas 2026

Η γαλανόλευκη εξάδα στην εκκίνηση του μεγάλου διεθνούς αγώνα – Μπούγλας και Αρβανίτου θα αγωνιστούν με Burgos Burpellet BH και United Shipping αντίστοιχα

Η Εθνική Ομάδα Δρόμου Ανδρών μπαίνει στη μάχη του ΔΕΗ Tour of Hellas 2026.

Από τις 6 έως τις 10 Μαΐου, 20 ομάδες και 120 ποδηλάτες θα διασχίσουν την Ελλάδα σε πέντε απαιτητικά ετάπ, με τη γαλανόλευκη εξάδα να ετοιμάζεται για έναν αγώνα δυνατών αναμετρήσεων.

Η Εθνική Ελλάδας θα βρεθεί στην εκκίνηση με αθλητές που θέλουν να μετρηθούν απέναντι σε δυνατές ομάδες του εξωτερικού και να διεκδικήσουν την καλύτερη δυνατή παρουσία στον κορυφαίο διεθνή αγώνα της χώρας.

Σε σχέση με την περσινή σύνθεση, η Εθνική Ομάδα εμφανίζεται φέτος σημαντικά ανανεωμένη. Από την εξάδα του 2025 συνεχίζουν ο Μιλτιάδης Γιαννούτσος και ο Emiliano Vila, δύο αθλητές με εμπειρία από τον Γύρο, ενώ ο Περικλής Ηλίας, περνά πλέον από τον ρόλο του αθλητή στο τεχνικό «τιμόνι» της ομάδας, μαζί με τον Νίκο Κουμπενάκη.

Ο Γιώργος Μπούγλας και ο Νικηφόρος Αρβανίτου θα τρέξουν φέτος με τις επαγγελματικές τους ομάδες, Burgos Burpellet BH και United Shipping αντίστοιχα, ενώ ο Νίκος Δράκος δεν θα μπορέσει τελικά να βρεθεί στην εκκίνηση. Στη θέση τους μπαίνουν νέα πρόσωπα, οι Ελευθέριος Αποστολόπουλος, Διονύσιος Δούζας, Γιώργος Κούσης και Ιωάννης Κυριακίδης, δίνοντας στη γαλανόλευκη εξάδα έναν πιο φρέσκο και ανταγωνιστικό χαρακτήρα.

Την Τρίτη 5 Μαΐου, στην επίσημη παρουσίαση των ομάδων με φόντο τη λίμνη των Ιωαννίνων, οι Έλληνες διεθνείς που θα ανέβουν στη σκηνή μαζί με τις ομάδες που θα βρεθούν την επόμενη ημέρα στην εκκίνηση του Γύρου είναι οι:

Αποστολόπουλος Ελευθέριος – Π.Σ. Κρόνος Νίκαιας

Δούζας Διονύσιος – Π.Γ.Σ. Λάρισας

Γιαννούτσος Μιλτιάδης – Π.Σ. Αίολος Αθηνών

Κούσης Γιώργος – Α.Σ. Πρωτέας

Κυριακίδης Ιωάννης – Α.Π.Ο. Γιαννιτσών

Vila Emiliano – Nancy ASPTT

Αναπληρωματικοί

Ανδρονικίδης Ελευθέριος – Α.Σ. Άλφα

Μπερδεμπές Κωνσταντίνος – Π.Σ. Κρόνος Νίκαιας

Η ΔΕΗ στηρίζει με υπερηφάνεια την Εθνική Ομάδα Ποδηλασίας, ενισχύοντας την αγωνιστική ποδηλασία και το ποδήλατο σε όλες του τις μορφές.

Μέσα από αυτή τη χορηγία, η ΔΕΗ συνεχίζει να υποστηρίζει τον αθλητισμό και την προώθηση ενός πιο βιώσιμου τρόπου μετακίνησης, ενθαρρύνοντας τον κόσμο να ανακαλύψει την ποδηλασία ως τρόπο ζωής και άθλησης.

Οι διεθνείς μιλούν για τον Γύρο

Γιώργος Κούσης:

«Για εμένα ο ΔΕΗ Tour of Hellas είναι κάτι πολύ περισσότερο από έναν αγώνα. Είναι η στιγμή που θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής Ομάδας και θα αγωνιστώ μπροστά στον κόσμο της χώρας μου. Έχω προετοιμαστεί σκληρά, και στην Ελλάδα και στην Ισπανία, όπου αγωνίζομαι με την Eiser Hirumet, για να είμαι έτοιμος σε αυτό το επίπεδο. Θέλω να ζήσω τον αγώνα, να βοηθήσω την ομάδα και να δείξουμε ότι η ελληνική ποδηλασία έχει αθλητές με πάθος, δουλειά και φιλοδοξία».

Emiliano Vila:

«Είναι η τρίτη συνεχόμενη συμμετοχή μου στον ΔΕΗ Tour of Hellas και κάθε φορά το συναίσθημα είναι ξεχωριστό. Τα τελευταία χρόνια ζω και αγωνίζομαι στη Γαλλία με τη Nancy ASPTT, έχω ήδη αρκετούς αγώνες στα πόδια μου μέσα στη χρονιά και νιώθω ότι έρχομαι με καλό ρυθμό. Το να αγωνίζομαι στην Ελλάδα με την Εθνική Ομάδα μού δίνει έξτρα κίνητρο. Θέλω να διεκδικήσω το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, αλλά κυρίως να είμαι χρήσιμος για την ομάδα σε κάθε ετάπ».

Μιλτιάδης Γιαννούτσος:

«Ο ΔΕΗ Tour of Hellas έχει γίνει πλέον σημείο αναφοράς για την ελληνική ποδηλασία. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά θα είμαι στην εκκίνηση και αυτό είναι μεγάλη τιμή. Φέτος η ομάδα έχει νέα παιδιά, έχει ενέργεια και έχει διάθεση να δείξει πράγματα. Ξέρουμε ότι ο αγώνας είναι απαιτητικός, αλλά αυτό είναι και το ωραίο. Θέλουμε να σταθούμε ανταγωνιστικά, να αγωνιστούμε με ομαδικό πνεύμα και να κάνουμε τον κόσμο να δει την ποδηλασία με ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον».

Η ελληνική εκπροσώπηση απλώνεται πέρα από την Εθνική

Η ελληνική συμμετοχή στον φετινό ΔΕΗ Tour of Hellas δεν σταματά στη γαλανόλευκη εξάδα.

Ο Γιώργος Μπούγλας, ο τελευταίος εκπρόσωπος της ελληνικής ποδηλασίας σε Ολυμπιακούς Αγώνες, στο Παρίσι το 2024, θα αγωνιστεί με την UCI ProTeam Burgos Burpellet BH. Ο 36χρονος πρωταθλητής βρίσκεται εδώ και τρία χρόνια στην ισπανική ομάδα, με την οποία είχε τρέξει και στον ΔΕΗ Tour of Hellas του 2024, ενώ το 2023 και το 2025 φόρεσε τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας.

Η φετινή του σεζόν έχει ήδη δυνατές στιγμές, με δύο βάθρα σε ετάπ του Pune Grand Tour στην Ινδία, αλλά και συμμετοχή στον ιστορικό Γύρο της Φλάνδρας, έναν από τους πέντε σπουδαιότερους μονοήμερους αγώνες της παγκόσμιας ποδηλασίας.

Με τα χρώματα της United Shipping θα αγωνιστεί ο Νικηφόρος Αρβανίτου. Ο 23χρονος δις πρωταθλητής Ελλάδας στον δρόμο αντοχής, το 2024 και το 2025, έχει συνδέσει το όνομά του με τον ΔΕΗ Tour of Hellas, καθώς συμμετέχει ανελλιπώς από την αναβίωση του Γύρου το 2022.

Έχει αγωνιστεί με την Εθνική Ομάδα το 2022, το 2024 και το 2025, ενώ το 2023 πήρε μέρος με τη ρουμανική Sofer Savini Due OMZ. Συνολικά μετρά πέντε τερματισμούς στην πρώτη δεκάδα ετάπ της διοργάνωσης, ενώ το 2023 έφτασε έως την 5η θέση της κατάταξης των νέων.

Το τελευταίο διάστημα βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση. Κατέκτησε την 1η θέση στη γενική κατάταξη του Γύρου Βουλγαρίας στις αρχές Σεπτεμβρίου 2025, ενώ έναν μήνα αργότερα ανέβηκε στην 3η θέση της γενικής κατάταξης στον Γύρο Σερβίας. Το 2026 ξεκίνησε επίσης δυνατά, με νίκη στο Grand Prix της Ρόδου και επιτυχίες σε ετάπ του Γύρου Ρόδου, του Γύρου Μερσίνης και του Βελιγράδι–Μπάνια Λούκα.

Στην United Shipping ανήκει και ο νεαρός Έλληνας ποδηλάτης Νίκος Δράκος, ο οποίος, παρότι προετοιμάστηκε συστηματικά για τον φετινό αγώνα, δεν θα μπορέσει τελικά να βρεθεί στην εκκίνηση.

Υπενθυμίζουμε ότι στον φετινό Αγώνα συμμετέχει η πρώτη ελληνική επαγγελματική ομάδα, η Continental ομάδα Π.Α.Σ. Ιωαννίνων – P&I, που θα τρέξει για πρώτη φορά στον Γύρο μετά την αναβίωσή του, προσθέτοντας ακόμη ένα ελληνικό στοιχείο στο φετινό πελοτόν.

Και η Κύπρος ξανά στον Γύρο

Στον ΔΕΗ Tour of Hellas θα αγωνιστεί για ακόμη μία χρονιά και η Εθνική Ομάδα Κύπρου, συνεχίζοντας τη σταθερή σύνδεσή της με τη διοργάνωση από το 2022.

Από την κυπριακή αποστολή ξεχωρίζει ο 29χρονος Ανδρέας Μιλτιάδης, ο οποίος ετοιμάζεται για την πέμπτη συμμετοχή του στον Γύρο. Το 2023 είχε κατακτήσει τη φανέλα των βουνών, αφήνοντας έντονο αγωνιστικό αποτύπωμα στη διοργάνωση.

Φέτος αγωνίζεται με την εσθονική Quick Pro Team και έρχεται στην Ελλάδα σε εξαιρετική φόρμα. Το απέδειξε στο 3ο ετάπ του Tour of Hainan στην Κίνα, όπου πήρε τη νίκη με εντυπωσιακή επίθεση στα τελευταία χιλιόμετρα, δείχνοντας ότι μπορεί να είναι από τους αθλητές που θα δώσουν ένταση και ενδιαφέρον στον φετινό αγώνα.