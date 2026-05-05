Τεράστια απάτη με mac n cheese στο Τέξας: Πάνω από 800 παραγγελίες και 80.000 δολάρια σε ένα σχεδόν τέλειο σχέδιο

Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας πρώην υπάλληλος φαστφουντάδικου συνελήφθη για κλοπή 80.000 δολαρίων μέσω ενός, σχεδόν, ιδανικού σχεδίου.

Υπάλληλος εστιατορίου fast-food στις Ηνωμένες Πολιτείες πρωταγωνίστησε σε μία από τις πιο ευρηματικές απάτες των τελευταίων μηνών.

Ο άνδρας κατάφερε να αποσπάσει περισσότερα από 80.000 δολάρια μέσω ενός σχεδίου που βασιζόταν σε εικονικές παραγγελίες για mac and cheese.

Πώς έστηνε τις εικονικές παραγγελίες ο υπάλληλος;

Το περιστατικό συνέβη σε κατάστημα της αλυσίδας Chick-fil-A στο Τέξας. Σύμφωνα με την έρευνα, ο πρώην εργαζόμενος σχεδίασε ένα σύστημα που του επέτρεπε να υπεξαιρεί χρήματα για εβδομάδες χωρίς να κινεί υποψίες. Ο κατηγορούμενος καταχώρησε συνολικά περίπου 800 εικονικές παραγγελίες στο σύστημα του εστιατορίου.

Η μέθοδος ήταν σταθερή, εισήγαγε την παραγγελία στο ταμείο και αμέσως μετά επεξεργαζόταν την επιστροφή χρημάτων. Ωστόσο, τα χρήματα δεν επέστρεφαν σε κάποιον πελάτη, αλλά μεταφέρονταν απευθείας στις δικές του πιστωτικές κάρτες.

Η αποκάλυψη της απάτης και η σύλληψή του

Το σχέδιο λειτούργησε για αρκετό καιρό επειδή δεν περιλάμβανε φυσική κλοπή εμπορεύματος, αλλά ψηφιακές συναλλαγές εντός του συστήματος. Παρόλα αυτά, ο τεράστιος όγκος των επιστροφών οδήγησε στην αποκάλυψή του.

Ο ιδιοκτήτης του καταστήματος εντόπισε τις παρατυπίες στους λογαριασμούς και κατήγγειλε το περιστατικό, ξεκινώντας έρευνα τον Νοέμβριο του 2025. Οι κάμερες ασφαλείας επιβεβαίωσαν ότι ο κατηγορούμενος αποκτούσε πρόσβαση στην ταμειακή μηχανή χωρίς άδεια, ακόμη και μετά την απόλυσή του.

Ο πρώην υπάλληλος κατάφερε να αποφύγει την αστυνομία για αρκετές εβδομάδες, αλλά τελικά συνελήφθη λίγες μέρες μετά, μετά από αρκετές αποτυχημένες προσπάθειες εντοπισμού του.

Πλέον αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων κλοπή ιδιοκτησίας, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και αντίσταση κατά της αρχής κατά την προσπάθεια σύλληψής του.